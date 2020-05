Objavili novu najavu za Last of Us 2 i otkrili detalje iz priče Nakon što su 'leakeri' objavili detalje iz igre, Naughy Dog i PlayStation su pomaknuli datum izlaska igre The Last of Us 2. Sada nam stiže i najava koja otkriva detalje priče i potvrda da će igra biti lokalizirana na hrvatski