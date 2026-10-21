Čelik, željezo, plastika, aluminij, guma, staklo i bakar glavni su materijali od kojih nastaje automobil, no važnu ulogu ima i nafta, koja se koristi u proizvodnji brojnih dijelova, čak i kod potpuno električnih vozila
ANALIZIRAMO
Od čega je napravljen auto? Čelik dominira, ali iznenađuje koliko je važna nafta
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Prosječni automobil se sastoji od tridesetak tisuća dijelova, ali kada bismo ih sve rastavili i razvrstali prema materijalima od kojih su proizvedeni, dobili bismo iznenađujuće jednostavnu sliku. Najviše bi bilo željeznih materijala, zatim plastike, aluminija, gume i stakla. No među sirovinama bez kojih suvremeni automobil ne bi mogao postojati nalazi se i nafta, čak i ako automobil nikada ne potroši ni kap benzina ili dizela.
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