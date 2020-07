'Odluka Britanije oko Huaweija suprotna je tržišnim načelima'

Kina smatra da Velika Britanija bez ikakvih dokaza, pod izgovorom nepostojećih rizika i u suradnji sa Sjedinjenim Državama, diskriminira i vrši pritisak na kineske tvrtke

<p>Kina odluku Velike Britanije o zabrani uporabe Huaweijeve tehnologije u 5G mrežama u toj zemlji smatra suprotnom tržišnim načelima i slobodni trgovine te će zaštititi prava i interese kineskih kompanija, izjavila je u srijedu glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Hua Chunying.</p><p>Kina smatra da Velika Britanija bez ikakvih dokaza, pod izgovorom nepostojećih rizika i u suradnji sa Sjedinjenim Državama, diskriminira i vrši pritisak na kineske tvrtke, suprotno načelima tržišne ekonomije i slobodne trgovine, rekla je ona.</p><p>"Velika Britanija je donijela pogrešnu odluku koja ozbiljno narušava interese kineskih kompanija, kao i uzajamno povjerenje Pekinga i Londona i tome se snažno protivimo", rekla je glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova.</p><p>Prema njenim riječima, situacija s Huaweijem ne tiče se samo jedne tvrtke ili bilo koje određene industrije, nego pokazuje želju Londona da politizira komercijalna i tehnološka pitanja.</p><p>"Poručujemo kineskim kompanijama da razmotre sve veće političke i sigurnosne rizike ... Kina će poduzeti sve potrebne mjere kako bi zaštitila legitimna prava i interese kineskih tvrtki", rekla je Hua Chunying.</p><p>Početkom godine vlada Velike Britanije dopustila je Huaweiju ograničeno sudjelovanje u razvoju 5G mrežu u zemlji u ograničenom načinu rada. Planirano je da tehnologija kineske tvrtke neće biti dopuštena u "osjetljivim" dijelovima mreže koji se odnose na nacionalnu sigurnost.</p><p>Međutim, vlasti su kasnije odlučile da bi britanski operatori trebali potpuno odustati od korištenja opreme Huaweijua.</p><p>Sjedinjene Države optužuju Huawei za suradnju s kineskom vojskom i obavještajnim službama te za mogući nadzor kupaca, uvjeravajući brojne zemlje da ne koriste infrastrukturu i opremu Huaweija prilikom prelaska na 5G standard. Kineska tvrtka tvrdi da su ti navodi neutemeljeni, politički motivirani i da krše načela tržišne konkurencije.</p><p>Od svibnja 2019. Huawei se nalazi na američkoj crnoj listi, što mu blokira kupnju američkih komponenti i tehnologija. Međutim, od tada su Sjedinjene Države nekoliko puta odobravale odgode sankcija Huawei-u, omogućavajući mu kupnju proizvoda proizvedenih u SAD-u za održavanje mreža i ažuriranje softvera za postojeće uređaje.</p><p>Britanska vlada u utorak je objavila odluku prema kojoj će britanskim telekomunikacijskim tvrtkama od 2021. biti zabranjeno kupovati Huaweijevu 5G opremu, a do 2027. godine ta bi oprema trebala biti potpuno povučena iz britanskih 5G mreža.</p><p>Premijer Boris Johnson je, poništivši odluku iz siječnja prema kojoj udio opreme Huaweija za britansku 5G mrežu, izuzevši temeljnu telekomunikacijsku infrastrukturu, smije iznositi do 35 posto, zabranio britanskim telekom operaterima da do kraja godine kupuju opremu Huaweija i dao im rok od sedam godina da se riješe već ugrađene opreme.</p><p>"Ovo nije bila laka odluka, ali je prava odluka za britanske telekomunikacijske mreže, za našu nacionalnu sigurnost i našu ekonomiju, sada i dugoročno", kazao je ministar za digitalna pitanja Oliver Dowden.</p><p>Britanija se pri donošenju odluke vodila činjenicom da je SAD uveo sankcije na tehnologiju proizvodnje čipova i očitovanjem Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost, dijela obavještajne agencije GCHQ, da Huawei nije pouzdan partner.</p><p>Odluka će odgoditi uspostavu 5G mreže za dvije do tri godine, uz dodatne troškove do 2,5 milijardi dolara.</p><p>Krajnji rok od 31. prosinca 2027. razveseliti će britanske telekom operatere poput BT-a, Vodafona i Three, koji su strahovali da će se Huawei opreme morati riješiti puno ranije te da će na to potrošiti milijarde funti.</p><p>Spremnost da zamijene opremu Huaweija izrazili su Nokia i Ericsson.</p>