Odmorite se kao Pikachu! U Japanu ćete uskoro moći spavati u divovskoj Poke lopti...

Jedno od najvećih pitanja koje su si obožavatelji Pokémona oduvijek postavljali, uz brojna druga, jest: kako zapravo izgleda unutar Poké lopte? Ta mala, tajanstvena sfera u koju stane čitavo biće stoljećima je golicala maštu. Anime serija povremeno je nudila kratak uvid u njezinu unutrašnjost, prikazujući minijaturnog stvora kako se udobno odmara. No, mnogi su se i dalje pitali je li unutra zaista udobno, što ako je Pokémon klaustrofobičan i zašto, pobogu, nema prozora? Ta pitanja su uglavnom ostala bez odgovora.

Unatoč svim tim nepoznanicama, vjerojatno bi gotovo svaki obožavatelj bez razmišljanja prihvatio ponudu da iz prve ruke iskusi život u Poké lopti. Upravo zato posebno je zanimljiva nadolazeća suradnja između aplikacije za praćenje spavanja Pokémon Sleep i luksuzne japanske ugostiteljske tvrtke Not a Hotel. Ukratko, san o spavanju unutar goleme Poké lopte uskoro postaje stvarnost.

Luksuzno "glamping" iskustvo za trenere

Ovaj jedinstveni smještaj bit će realiziran kao odvojena, sferična kapsula smještena usred netaknute prirode na sjevernom japanskom otoku Hokkaido, nudeći svojevrsno luksuzno "glamping" utočište za obožavatelje. Najava za ovo jedinstveno iskustvo otkriva divovsku strukturu u obliku poluotvorene Poké lopte, čiji podni prostor uglavnom zauzima veliki sferični krevet dizajniran za dvije osobe. Za razliku od animirane verzije, ova Poké lopta ima i ogroman prozor od pleksiglasa s kojeg se pruža prekrasan pogled na okolnu šumu, iako se čini da zavjese nisu uključene u dizajn, što boravak čini još bližim prirodi. Partnerstvo s tvrtkom Not a Hotel jamči visoku razinu udobnosti i dizajna, spajajući svijet mašte s modernim luksuzom.

Kako osigurati svoje mjesto?

Ako ste zaintrigirani idejom da se uživite u ulogu Pokémona i uvučete u divovsku loptu, morat ćete pratiti nadolazeću lutriju koja počinje 15. rujna kako biste osigurali svoje mjesto. Naravno, lutrija je neizbježna s obzirom na ogroman interes koji se očekuje od fanova diljem svijeta. Pobjednici će morati otputovati u Japan, točnije na spomenuti otok Hokkaido, gdje će se kapsula nalaziti, pa to svakako imajte na umu prilikom prijave. Točna lokacija još uvijek se drži u tajnosti kako bi se pojačalo iščekivanje, a više detalja o unutrašnjosti, dostupnim sadržajima i cjelokupnom iskustvu bit će objavljeno upravo na dan početka prijavnog procesa.

Više od obične tematske sobe

Koncept hotelskih soba s temom Pokémona nije posve nov u Japanu, zemlji gdje je ova franšiza dio nacionalne kulture. Godinama su obožavatelji mogli boraviti u takozvanim "Pokémon sobama" u različitim hotelima lanca Apartment Hotel MIMARU u Tokiju, Kyotu i Osaki. Ove apartmanske sobe opsežno su ukrašene motivima Pokémona i Poké lopti, od tapeta i posteljine do posuđa i pribora za jelo. Zaštitni znak tih soba je divovska plišana igračka Snorlaxa koja goste čeka na krevetu, a posjetitelji pri odlasku dobivaju i ekskluzivne poklone poput torbi i privjesaka za ključeve. Trendu su se priključili i drugi, pa je tako Grand Hyatt u Tokiju nudio slična iskustva, a OF HOTEL u Sendaiju je pokrenuo suradnju sa sobama inspiriranim vodenim Pokémonom Laprasom.

Ipak, ovaj novi projekt podiže ljestvicu s novom razinom uranjanja u svijet Pokémona. Umjesto da samo ukrašava postojeći prostor, ova suradnja stvara potpuno novu, samostojeću strukturu koja je sama po sebi globalno prepoznatljiva ikona franšize. Ovdje se ne radi o boravku u sobi s Pokémonima, već o boravku unutar ključnog elementa tog svijeta.

Dio globalnog trenda u turizmu

Nova Poké Ball kapsula savršeno se uklapa u širi globalni trend u iskustvenom turizmu, gdje putnici sve više traže jedinstvene i impresivne boravke umjesto klasičnog smještaja. Ljudi više ne žele biti samo promatrači, već aktivni sudionici u pričama koje vole. Suradnja s tvrtkom Not a Hotel, poznatoj po svojim arhitektonski dizajniranim i vrhunskim kućama za odmor, sugerira da će ovo biti premium iskustvo koje spaja omiljeni brend pop kulture s luksuzom i prirodom. Ovaj inovativni projekt ističe rastuću potražnju za putovanjima koja obožavateljima omogućuju da doslovno zakorače u svjetove svojih omiljenih franšiza i stvore uspomene koje nadilaze obično razgledavanje.