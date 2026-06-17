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AMERIČKA ZVIJER

Ogromni Ford F-150 Raptor R stiže u Europu s V8 motorom

Piše Autostart,
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Ogromni Ford F-150 Raptor R stiže u Europu s V8 motorom
Foto: ford

F-150 Raptor R pokreće 5,2-litreni kompresorski V8, izveden iz motora poznatog iz Mustanga Shelby GT500. U europskoj specifikaciji razvija 730 KS i 867 Nm

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Ford F-150 Raptor R jedan je od onih automobila koji u Europi djeluju gotovo nestvarno. Velik je kao manji kamion, glasan je, težak, izuzetno širok i potpuno suprotan svemu što europsko tržište trenutačno pokušava poticati. No upravo zato privlači pozornost. Nakon godina u kojima su se takvi automobili u Europu uglavnom dovozili individualno ili preko specijaliziranih trgovaca, F-150 Raptor R sada službeno stiže na europsko tržište kroz Hedin US Motor, ovlaštenog uvoznika i distributera Forda F-150 za Europu.

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