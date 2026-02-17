OpenAI je 13. veljače 2026. ugasio GPT 4o u ChatGPT-u, zajedno s još nekoliko starijih modela, i time je zatvorio pristup jednoj od najpopularnijih verzija među korisnicima koji su je koristili za razgovor i društvo. Odmah nakon toga pojavili su se valovi ljutnje i tuge, uz poruke da su im noviji modeli ‘hladniji’ i manje osobni. Dio zajednice se organizirao oko ideje da se 4o vrati kao opcija, pa se sada u danima nakon Valentinova proširila kampanja ‘#keep4o’.

Zašto baš 4o? Ljudi ga opisuju kao model koji je bio brži, spontaniji i emotivnije ‘prisutan’, pa su ga neki koristili kao svakodnevnog sugovornika, podršku ili čak romantičnu fantaziju, više nego kao alat za zadatke. Kad takav ‘glas’ nestane preko noći, reakcija nije samo frustracija zbog promjene softvera, nego osjećaj gubitka rutine i odnosa koji su gradili mjesecima. Zato se priča zalijepila i na datum prije Valentinova, jer je dio korisnika to pročitao kao simboličan prekid netom prije najromantičnijeg dana u godini.

OpenAI-jev argument je da se većina korištenja ionako prebacila na novije modele i da je GPT 4o dnevno birao mali udio ljudi, a povlačenje je dio čišćenja ‘stare’ ponude u aplikaciji. U pozadini je i sigurnosni sloj: GPT 4o se u industriji često spominjao kao model sklon pretjeranom ugađanju korisniku, što može biti problem kad ga netko koristi kao emocionalni oslonac. Drugim riječima, tvrtka gura konzistentnije ponašanje i više zaštita, a dio publike to doživljava kao da su ‘ubili osobnost’ zbog koje su uopće ostali.

Cijela situacija je dobar podsjetnik koliko se brzo briše granica između ‘alata’ i ‘društva’ kad chatbot postane svakodnevna navika. U trenutku kad platforma promijeni model, korisnik nema puno kontrole, ni način da zadrži istu verziju, čak i ako mu je ona bila važna. Zato se ova priča ne vrti samo oko toga koji je model pametniji, nego oko toga koliko su ljudi spremni emocionalno se vezati uz sustav koji se može promijeniti jednim updateom.