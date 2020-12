\u0160to se same igre ti\u010de, da bi zaigrali Cyberpunk 2077 trebat \u0107e vam oko 70 GB na PC-u ili konzoli.\u00a0

<p>Cyberpunk 2077 je jedna od najiščekivanijih igara u zadnje vrijeme, a za tri dana napokon ćemo ga moći zaigrati, no nakon lansiranja igre čekat će nas i velika nadogradnja teška čak 43,5 GB. </p><p>Ovo će biti zasebna nadogradnja uz patch koji stiže prvog dana. YouTuber <strong>DreamCastGuy </strong>objavio je sliku koja pokazuje koliko je prostora potrebno za nadogradnju, a iz CD Projekt RED-a su rekli kako to je nadogradnja, ali ne ona koju će imati za lansiranje igre.</p><p>Što se same igre tiče, da bi zaigrali Cyberpunk 2077 trebat će vam oko 70 GB na PC-u ili konzoli. </p><p>Dobro, to je daleko ispod 250 GB koliko pojede najnoviji Call of Duty.</p>