Osmo Mobile 2 postao još bolji, ali najbolja stvar je nova cijena

Pod navalom konkurencije DJI je sada predstavio novu generaciju svog stabilizatora za snimanje mobitelima koja donosi niz poboljšanja u odnosu na odlični Osmo Mobile, ali i drastično nižu cijenu.

Foto: DJI

Osmo Mobile 2 u prodaju kreće po cijeni od 130 dolara, dok je originalnom cijena bila 300, i ovo bi trebao biti jedan od njegovih najjačih aduta. Još jedna velika promjena svidjet će se blogerima i novinarima koji često koriste Osmo Mobile, a to je podrška za portretno snimanje. Dok je jedinica imala stabilizaciju samo kod horizontalnog snimanja, sada ćete moći uključiti snimanje s vertikalno postavljenim mobitelom, što je sretnije rješenje s obzirom na sve veći broj video pregleda na mobilnim uređajima.

Što se drugih noviteta tiče, Osmo Mobile 2 je sada malo lakši, tipke su dorađene da budu jednostavnije, a baterija je sada ugrađena u sami uređaj. Iako se više ne može mijenjati, što se možda neće svidjeti snimateljima, DJI navodi da bi trebala trajati do 15 sati (kod prvog je to bilo 3 do 4,5 sata) na jednom punjenju. Na njemu je i USB konektor pa ćete moći uključiti dodatnu vanjsku bateriju, ako vam usfali energije.

Foto: DJI

Stabilizator će se moći naručiti od 23. siječnja preko Appleovih stranica, dok u širu prodaju stiže tijekom veljače.