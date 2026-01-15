Otišao je ‘Hans im Glück’: čovjek koji je Porscheu donio prvi Le Mans, imao je 97

Porsche je objavio da je Hans Herrmann preminuo u dobi od 97 godina. U njihovoj objavi naglašavaju da je tijekom karijere skupio više od 80 ukupnih i klasnih pobjeda, većinom upravo s Porscheom, te da je sudjelovao na najvećim utrkama endurance svijeta, od Le Mansa do Mille Miglije i Targa Florija.

Najviše će ga pamtiti po 1970. godini, kad je s Richardom Attwoodom u Porscheu 917K (#23) donio Porscheu prvu ukupnu pobjedu na 24 sata Le Mansa. Road & Track podsjeća da je Herrmann bio poznat i po ‘sreći’ u karijeri, odnosno po tome što je više puta izbjegao najgore u eri kad su nesreće bile brutalan dio sporta, pa je dobio nadimak ‘Hans im Glück’.

Herrmann nije bio samo ‘vozač za nedjelju’. Porsche navodi da je odradio i bezbroj testnih kilometara u Weissach Development Centeru, što je u to vrijeme često značilo rad na pouzdanosti i detaljima koji kasnije odlučuju utrke. Ukratko, bio je dio generacije koja je gradila brend i na stazi i iza kulisa.

Za fanove motorsporta to je odlazak još jednog velikog imena iz vremena kad su se Le Mans i endurance vozili u potpuno drugačijim uvjetima, s manje sigurnosti i više ‘instinkta’. Porsche ga u oproštaju opisuje kao čovjeka koji je znao izvući maksimum u najtežim uvjetima, a 1970. ostaje trenutak koji je promijenio povijest njihove trkaće priče.