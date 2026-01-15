Obavijesti

POČECI AUTO SPORTA

Otišao je ‘Hans im Glück’: čovjek koji je Porscheu donio prvi Le Mans, imao je 97

Piše Tin Žigić,
Umro je Hans Herrmann, vozač koji je Porscheu donio prvu ukupnu pobjedu na 24 sata Le Mansa i ostao simbol ‘zlatnog doba’ endurance utrka. Imao je 97 godina, a Porsche ga pamti i po desecima pobjeda i godinama testiranja u Weissachu.

Porsche je objavio da je Hans Herrmann preminuo u dobi od 97 godina. U njihovoj objavi naglašavaju da je tijekom karijere skupio više od 80 ukupnih i klasnih pobjeda, većinom upravo s Porscheom, te da je sudjelovao na najvećim utrkama endurance svijeta, od Le Mansa do Mille Miglije i Targa Florija.

Najviše će ga pamtiti po 1970. godini, kad je s Richardom Attwoodom u Porscheu 917K (#23) donio Porscheu prvu ukupnu pobjedu na 24 sata Le Mansa. Road & Track podsjeća da je Herrmann bio poznat i po ‘sreći’ u karijeri, odnosno po tome što je više puta izbjegao najgore u eri kad su nesreće bile brutalan dio sporta, pa je dobio nadimak ‘Hans im Glück’.

Herrmann nije bio samo ‘vozač za nedjelju’. Porsche navodi da je odradio i bezbroj testnih kilometara u Weissach Development Centeru, što je u to vrijeme često značilo rad na pouzdanosti i detaljima koji kasnije odlučuju utrke. Ukratko, bio je dio generacije koja je gradila brend i na stazi i iza kulisa.

Za fanove motorsporta to je odlazak još jednog velikog imena iz vremena kad su se Le Mans i endurance vozili u potpuno drugačijim uvjetima, s manje sigurnosti i više ‘instinkta’. Porsche ga u oproštaju opisuje kao čovjeka koji je znao izvući maksimum u najtežim uvjetima, a 1970. ostaje trenutak koji je promijenio povijest njihove trkaće priče.

