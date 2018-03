'Otključao svemir mogućnosti koji cijeli svijet sada istražuje'

Američka svemirska agencija NASA opisala je britanskog znanstvenika kao ambasadora znanosti prisjećajući se njegova rada s astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici. "Njegove su teorije otključale svemir mogućnosti koji sada mi i svijet istražujemo. Nastavi letjeti kao superman u mikrogravitaciji kao što si rekao astronautima 2014."

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

Fizičar Caltecha John Preskill napisao je kako je Hawkingov rad inspirirao milijune mladih znanstvenika da slijede njegov put. "Pamtit ću oštar um i svjetlucanje u očima: nikad se nije doživljavao previše ozbiljno. Njegovim će prijateljima jako nedostajati."

Američki televizijski znanstvenik Neil De Grasse Tyson, koji je radio na populariziranju znanosti, kazao je kako je njegova smrt ostavila ogromni intelektualni vakuum. "No, on nije prazan. Zamislite ga kao vrstu energetskog vakuuma koji prožima tkivo prostor-vremena i koji se opire mjerenju", ispratio je znanstvenika šalom.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

Teorijski fizičar Lawrence Krauss napisao je: "Zvijezda se ugasila u Svemiru. Izgubili smo nevjerojatno ljudsko biće. Stephen Hawking hrabro se borio i svladavao Svemir 76 godina i sve nas je naučio nešto važno o tome što znači slaviti ljudski rod".

Znanstvenica Yangyang Cheng sa sveučilišta Cornell istaknula je kako ju je Hawking inspirirao dok je odrastala u Kini.

"Kao mala djevojčica godinama sam gledala u prevedenu knjigu 'Kratka povijest vremena' u očevoj knjižnici čeznući za danom kad ću je moći pročitati."

I profesor fizike Robert Mc Nees sa sveučilišta Loyola napisao je da je idolizirao Hawkinga dok je bio dijete a opisao je kako ga se znanstvenik, kad ga je upoznao, dojmio kao zabavna osoba puna života i draga.

Like many of us, I idolized Hawking when I was a kid. Once, when I was a post-doc, I got to hang out with him for an evening. Our group went for dinner and drinks, then karaoke. He was funny, lively, and kind. I called my parents at 3am to tell them. It was my "I made it" moment. — Robert McNees (@mcnees) March 14, 2018

Planetarno društvo oprostilo se od znanstvenika riječima: "Zbogom gospodine Hawking. Hvala vam što ste podijelili svoj divni um s ovom blijedoplavom točkom".

Goodbye, Dr. Hawking. Thank you for sharing your beautiful mind with this pale blue dot. pic.twitter.com/7XIHFBjo3z — Planetary Society (@exploreplanets) March 14, 2018

I tehnološka zajednica oprostila se od velikog znanstvenika.

Šef Googlea Sundar Pichai napisao je da je svije izgubio "divan um i blistavog znanstvenika".

Suosnivač Applea Steve Wozniak kazao je kako je Steven Hawking "imao integritet i posvećenost znanosti koja ga postavlja iznad istinske briljantnosti".

Glavni direktor Microsofta Satya Nadella kazao je kako će Hawking biti zapamćen zbog nevjerojatnog doprinosa znanosti - stvaranja kompleksnih teorija i koncepata koje su bile pristupačne masama". "Bit će upamćen i po duhu i neograničenom nastojanju da potpuno razumije Svemir unatoč preprekama s kojima se suočavao".

We lost a great one today. Stephen Hawking will be remembered for his incredible contributions to science – making complex theories and concepts more accessible to the masses. He’ll also be remembered for his spirit and unbounded pursuit to gain a complet…https://t.co/z1du859Gy2 — Satya Nadella (@satyanadella) March 14, 2018

Tim Berners-Lee, tvorac svjetske mreže www tvitao je da je svijet izgubio "golemi um i fantastičan duh".

Hawking je u srijedu rano ujutro preminuo u svom domu u Cambridgeu u dobi od 76 godina.