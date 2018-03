Otkrili novi organ u ljudskom tijelu: 'Krio nam se pred očima'

Američki znanstvenici tvrde kako su otkrili novi ljudski organ, koji se godinama krio pred njihovim očima, a ovo otkriće moglo bi biti od velike pomoći u otkrivanju načina na koji se rak širi tijelom, navodi se u studiji koju je vodilo Sveučilište u New Yorku.

Dugo se smatralo da su slojevi u tijelu gusto vezivno tkivo, no sada je otkriveno kako je to niz tekućinom ispunjenih odjeljaka koje su nazvali intersticij - te se radi i o jednom od najvećih organa u tijelu. Bude li ova studija široko prihvaćena, to bi mogao biti 80. organ u tijelu.

Foto: Jill Gregory / Mount Sinai Health System

Te su odjeljke otkrili ispod kože, ali i u žuči, plućima, krvnim žilama i mišićima te zajedno tvore mrežu koju podržavaju snažni fleksibilni proteini, prenosi Independent.

Nova analiza prva je klasificirala te šupljine kao novi organ i sada se pokušava shvatiti funkcija organa koji je usprkos veličini ostao nezamijećen. Znanstvenici koji stoje iza ove studije, sugeriraju kako bi te komore mogle služiti kao "amortizeri" koji štite tkiva od oštećenja.

Liječnici David Carr-Locke i Petros Benias, koji su radili za medicinski centar Mount Sinai Beth Israel, organ su otkrili slučajno dok su 2015. godine analizirali žučne kanale pacijenta tražeći znakove raka. Otkrili su šupljine koje nisu odgovarale onome što znaju o ljudskoj anatomiji te su kontaktirali patologa Neila Theisea sa Sveučilišta u New Yorku. Uobičajene metode analiziranja ljudskog tkiva nisu 'vidjele' ovaj organ jer se prije analize pod mikroskopom iz uzorka uklanjala tekućina što je uništavalo strukturu ovog organa. Tako su te spljoštene stanice jednostavno bile smatrane slojem vezivnog tkiva. Nakon što su otkrili to, te su strukture pronašli i u drugim organima.

Ono što su otkrili je i da se taj sloj spaja s limfnim sustavom, a osim zaštite za organe, istraživači su pronašli dokaze da tumorske stanice preko intersticija mogu doći u limfni sustav. Theise navodi kako bi ovo moglo donijeti ogroman napredak u medicini, što uključuje i mogućnost direktnog analiziranja tekućine unutar intersticija kao moćnog dijagnostičkog alata.