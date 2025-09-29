Otkriven misteriozni planet bez sunca kojeg prže aurore: 'Danas sunčano s 1500 stupnjeva'

Svemirska prostranstva kriju nebrojene tajne, a najnovije otkriće svemirskog teleskopa James Webb gurnulo nas je korak bliže razumijevanju najčudnijih svjetova u našoj galaksiji, piše Science Alert. Astronomi su, koristeći moćne instrumente teleskopa, zavirili u atmosferu lutajućeg planeta SIMP-0136 i otkrili prizor koji prkosi očekivanjima: svijet bez zvijezde, čiju atmosferu zagrijavaju spektakularne i snažne aurore.

Ovaj usamljeni div, smješten tek 20 svjetlosnih godina od Zemlje, nudi jedinstven uvid u formiranje i evoluciju planeta koji ne plešu oko matične zvijezde.

Usamljeni div u kozmičkom susjedstvu

SIMP-0136, poznat i kao "lutajući planet" (rogue planet), ne kruži ni oko jedne zvijezde.

Umjesto toga, on samostalno plovi Mliječnom stazom. S masom otprilike 12.7 puta većom od Jupiterove i promjerom 1.2 puta većim, ovaj objekt balansira na granici između planeta i smeđeg patuljka – nebeskog tijela prevelikog da bi bilo planet, ali nedovoljno masivnog da pokrene nuklearnu fuziju i postane zvijezda.

Njegova blizina i činjenica da ga ne zasjenjuje svjetlost zvijezde čine ga savršenim kandidatom za proučavanje. Dodatna prednost je njegova iznimno brza rotacija; jedan dan na SIMP-0136 traje svega 2.4 sata, što je astronomima omogućilo da u kratkom vremenu snime cijelu njegovu površinu i prate dinamične promjene u atmosferi.

Pješčane oluje na 1500 °C

Iako SIMP-0136 nema zvijezdu koja bi ga grijala, njegova je površina sve samo ne hladna. Prosječna temperatura prelazi nevjerojatnih 1500 °C. Ova toplina je zaostala energija iz vremena njegovog formiranja prije otprilike 200 milijuna godina. Zbog goleme mase, planet se izuzetno sporo hladi.

"Na preko 1.500 °C, SIMP-0136 čini da ljetni toplinski valovi izgledaju blago," izjavio je dr. Evert Nasedkin sa Sveučilišta u Dublinu, vodeći autor studije objavljene u časopisu *Astronomy & Astrophysics*.

JWST-ova preciznost omogućila je znanstvenicima da zabilježe temperaturne promjene manje od 5 °C.

Te suptilne varijacije, povezane s promjenama u kemijskom sastavu, ukazuju na postojanje masivnih oluja koje rotiraju planetom, sličnih Jupiterovoj Velikoj crvenoj pjegi.

No, najčudniji dio vremenske prognoze su oblaci.

Za razliku od Zemlje, gdje se oblaci stalno formiraju i nestaju, SIMP-0136 ima postojanu, globalnu naoblaku. Zbog ekstremnih temperatura, ti oblaci nisu sastavljeni od vodenih kapljica, već od zrnaca silikata – u suštini, od vrućeg, rastaljenog pijeska.

Misterij aurore bez zvjezdanog vjetra

Najveće iznenađenje bilo je otkriće fenomena poznatog kao "termalna inverzija". Na Zemlji, atmosfera je najtoplija pri površini i postaje hladnija s visinom. Na SIMP-0136 je obrnuto – niži slojevi su hladniji, a gornja atmosfera (stratosfera) je znatno toplija.

Tim znanstvenika utvrdio je da su za ovo zagrijavanje odgovorne snažne aurore.

Slično polarnoj svjetlosti na Zemlji ili Jupiteru, aurore na SIMP-0136 nastaju interakcijom nabijenih čestica s atmosferom. No, postavlja se ključno pitanje: odakle dolaze te čestice? Aurore u našem Sunčevom sustavu pokreće solarni vjetar, konstantan tok čestica koje emitira Sunce. Budući da SIMP-0136 nema zvijezdu, nema ni zvjezdanog vjetra.

Istraživači vjeruju da planet posjeduje iznimno snažno magnetsko polje, možda i stotinama puta jače od Jupiterovog. To polje, u kombinaciji s unutarnjim procesima planeta, vjerojatno samo stvara i ubrzava nabijene čestice koje potom udaraju u atmosferu i uzrokuju spektakularan svjetlosni show, istovremeno zagrijavajući gornje slojeve atmosfere.

Ovo otkriće ne samo da rješava zagonetku temperature na SIMP-0136, već otvara potpuno novo poglavlje u razumijevanju atmosferskih procesa na svjetovima koji postoje izvan tradicionalnih planetarnih sustava.

Svaki podatak koji JWST prikupi o ovim usamljenim lutalicama pomaže nam sastaviti slagalicu o tome kako planeti nastaju, razvijaju se i kakva sve čuda krije naša galaksija.

