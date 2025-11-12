Ova hit igra pretekla je Battlefield 6 na Steamu

ARC Raiders je proteklog vikenda dosegnuo više od 462 tisuće istovremenih igrača na Steamu, a u pojedinim trenucima prestigao je Battlefield 6 po aktualnom broju aktivnih korisnika na platformi. Istodobno je ukupni maksimalni broj igrača preko svih platformi probio 700 tisuća, što dodatno objašnjava zašto je igra eksplodirala u trendingu.

Pogledajte kako izgleda najnoviji hit, ARC Raiders:

Važno je razlikovati “trenutno aktivne” od “apsolutnog rekorda”. Battlefield 6 i dalje ima znatno viši all-time peak na Steamu (oko 747 tisuća na dan izlaska), no ARC Raiders danas češće zauzima višu poziciju u live poretku zahvaljujući svježem valu igrača i jakom word-of-mouthu. Drugim riječima, BF6 je otvorio snažnije, ali je ARC Raiders u ovom trenutku “vrućiji” u real-timeu.

Zajednicu vuče nekoliko faktora: extraction tematika, niska barijera za timsko igranje i gusti ritam sadržaja nakon izlaska. Embark je pritom javno zahvalio igračima i naglasio da je većina prometa na PC-u, dok se konzole (PS5, Series X|S) solidno drže. Ako trend potraje, ARC Raiders bi mogao zadržati visoku poziciju i nakon početnog “honeymoona”.

Pogledajte zašto se Battlefield 6 i dalje drži na vrhu svih najpopularnijih ljestvica:

Za širu sliku dovoljno je pogledati SteamDB i specijalizirane medije: ARC Raiders je u manje od dva tjedna srušio vlastiti rekord i nakratko preskočio BF6, koji i dalje prednjači po rekordnom startu i prodaji. Bitka za tron najpopularnije igre trenutno na dnevnoj bazi zato izgleda kao klackalica - s jedne strane EA-ov blockbuster, s druge novi hit bivših Battlefield developera