Obavijesti

Tech

Komentari 0
ARC RAIDERS

Ova hit igra pretekla je Battlefield 6 na Steamu

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Ova hit igra pretekla je Battlefield 6 na Steamu
Foto: Youtube/Screenshoot

Embarkov PvPvE hit nakratko je preskočio Battlefield 6 na ljestvici najigranijih igara na Steamu. I dok BF6 i dalje drži viši apsolutni rekord, ARC Raiders ruši vlastite brojke iz dana u dan i približava se vrhu.

ARC Raiders je proteklog vikenda dosegnuo više od 462 tisuće istovremenih igrača na Steamu, a u pojedinim trenucima prestigao je Battlefield 6 po aktualnom broju aktivnih korisnika na platformi. Istodobno je ukupni maksimalni broj igrača preko svih platformi probio 700 tisuća, što dodatno objašnjava zašto je igra eksplodirala u trendingu.

Pogledajte kako izgleda najnoviji hit, ARC Raiders:

Važno je razlikovati “trenutno aktivne” od “apsolutnog rekorda”. Battlefield 6 i dalje ima znatno viši all-time peak na Steamu (oko 747 tisuća na dan izlaska), no ARC Raiders danas češće zauzima višu poziciju u live poretku zahvaljujući svježem valu igrača i jakom word-of-mouthu. Drugim riječima, BF6 je otvorio snažnije, ali je ARC Raiders u ovom trenutku “vrućiji” u real-timeu. 

GAMING RECENZIJA Igra Arc Raiders je neviđeni hit. Provjerili smo zašto je to tako
Igra Arc Raiders je neviđeni hit. Provjerili smo zašto je to tako

Zajednicu vuče nekoliko faktora: extraction tematika, niska barijera za timsko igranje i gusti ritam sadržaja nakon izlaska. Embark je pritom javno zahvalio igračima i naglasio da je većina prometa na PC-u, dok se konzole (PS5, Series X|S) solidno drže. Ako trend potraje, ARC Raiders bi mogao zadržati visoku poziciju i nakon početnog “honeymoona”. 

Pogledajte zašto se Battlefield 6 i dalje drži na vrhu svih najpopularnijih ljestvica:

Za širu sliku dovoljno je pogledati SteamDB i specijalizirane medije: ARC Raiders je u manje od dva tjedna srušio vlastiti rekord i nakratko preskočio BF6, koji i dalje prednjači po rekordnom startu i prodaji. Bitka za tron najpopularnije igre trenutno na dnevnoj bazi zato izgleda kao klackalica - s jedne strane EA-ov blockbuster, s druge novi hit bivših Battlefield developera

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Od subote su obavezne zimske gume: Evo koje su po testovima najbolje i najizdržljivije
VELIKI TEST ZIMSKIH GUMA

Od subote su obavezne zimske gume: Evo koje su po testovima najbolje i najizdržljivije

Revija HAK zajedno s partnerima iz europskih autoklubova objavila je posljednji test zimskih guma. Na ispitu je bio 31 različiti model, a ovo su rezultati...
Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?
AUTO SAVJETI

Uskoro mijenjamo zimske gume. Znate li što znače ove oznake na gumama?

Oznake na bočnoj strani gume nisu ukras, nego brzi vodič kroz veličinu, nosivost, brzinu i starost gume. Ako ih znate pročitati, lakše ćete pogoditi pravu dimenziju i izbjeći skupe greške pri kupnji. EU naljepnica dodatno pomaže jer na jednoj etiketi pokazuje prianjanje na mokrom, potrošnju i buku. U nastavku kroz galeriju prolazimo najvažnije oznake i gdje ih točno vidjeti na gumi. U par minuta možete naučiti dovoljno da samostalno provjerite što vam servis nudi i odaberete gumu koja vam stvarno treba.
Ovo je kineski auto koji se svaki dan proda u čak 60 primjeraka!
VIŠE OD BMW-A, MERCEDESA...

Ovo je kineski auto koji se svaki dan proda u čak 60 primjeraka!

JUŽNA AFRIKA U listopadu 2025. godine, samo je serija Tiggo 4 prodana u 1725 primjeraka, čime se pozicionirala kao treće najprodavanije putničko vozilo u Južnoj Africi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025