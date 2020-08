Ovaj Clio je ljubimac tržišta u izdanju koje će si rijetki priuštiti

Testirali smo Clio sa snažnim novim 1,3-litrenim benzincem, automatskim mjenjačem i bogatom opremom Edition One. Vrhunski je automobil, no gotovo dvostruko skuplji od osnovnog Clia

<p>Renault Clio je hit u Hrvatskoj otkad postoji. Godinama je bio najprodavaniji auto na tržištu, a i u doba korone se ne da. Novi Clio je trenutačno drugi na hrvatskoj listi najprodavanijih. </p><p><br/> Nakon što smo isprobali umjerenije verzije, na red je došao model s vrha ponude. Riječ je o benzincu snažnom 130 KS s automatskim mjenjačem i trenutačno najbogatijom opremom Edition One. Riječ je o modelu sa samog vrha ponude. Sa 130 KS jamči vrhunske performanse, ubrzanje do 100 km/h traje sportskih devet sekundi, a maksimalna brzina iznosi 200 km/h.</p><p>Vožnja je užitak, a tome pridonosi i odličan brz i komforan automatski mjenjač sa sedam brzina i dvije spojke. Ovjes se dobro nosi s agresivnom vožnjom, jedino bismo poželjeli upravljač koji ima bolji odaziv. Potrošnja na testu od 6,8 l/100 km i više je nego dobar rezultat za snažnog benzinca. Motor zaslužuje samo pohvale za svoj miran i uglađeni rad, ali i eksploziju snage kad stisnete gas.</p><p> </p><p><br/> S komforne strane, ovaj Clio pruža ugođaj više klase. Ovjes je vrlo udoban, kabina je prostrana za jedan auto gradske klase, a materijali i izgled unutrašnjosti su vrhunski. U njoj dominira veliki uspravno postavljeni dodirni zaslon, a ostatak opreme je raskošan. Tu su Bose audio, navigacija, sjedala djelomično u koži, bežično punjenje mobitela... Sve to ima svoju cijenu pa je testirani auto gotovo dvostruko skuplji od osnovnog Clija, oko kojega će se većina kupaca u Hrvatskoj sigurno orijentirati.</p>