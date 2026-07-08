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Ovaj čovjek traži zlato kako bi kupio Toyotu Land Cruiser

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Ovaj čovjek traži zlato kako bi kupio Toyotu Land Cruiser
toyota | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
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Njegov pothvat zasad nije samo simpatična internetska ideja. Nakon prvih 16 dana skupio je zlato vrijedno 31.860 australskih dolara, približno 19.300 eura

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Dok većina kupaca novi automobil financira kreditom, leasingom ili prodajom starog auta, Australac Rob Parsons odlučio je pokušati nešto mnogo neobičnije. Australski pustolov i kreator sadržaja na društvenim mrežama želi kupiti novu Toyotu Land Cruiser novcem koji će "izvaditi iz rijeka". Njegov plan je jednostavan, ali nimalo lagan: dan za danom obilazi udaljene vodotokove, ispire pijesak i roni u kanjonima u potrazi za zlatom.

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