Njegov pothvat zasad nije samo simpatična internetska ideja. Nakon prvih 16 dana skupio je zlato vrijedno 31.860 australskih dolara, približno 19.300 eura
MA KAKAV LEASING
Ovaj čovjek traži zlato kako bi kupio Toyotu Land Cruiser
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Dok većina kupaca novi automobil financira kreditom, leasingom ili prodajom starog auta, Australac Rob Parsons odlučio je pokušati nešto mnogo neobičnije. Australski pustolov i kreator sadržaja na društvenim mrežama želi kupiti novu Toyotu Land Cruiser novcem koji će "izvaditi iz rijeka". Njegov plan je jednostavan, ali nimalo lagan: dan za danom obilazi udaljene vodotokove, ispire pijesak i roni u kanjonima u potrazi za zlatom.
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