Nije scena iz filma: Robotaksi bez vozača vozi zagrebačkim ulicama, evo kako izgleda

Testne vožnje odvijaju se na javnim prometnicama, na ruti dugoj 22 kilometra koja povezuje Verneovo sjedište u Buzinu i Međunarodnu zračnu luku Franjo Tuđman. Tijekom vožnje automobilom u potpunosti upravlja sustav autonomne vožnje Pony.ai. Operator Vernea prati vozilo na daljinu i može intervenirati ako je potrebno, ali se ne nalazi u automobilu i ne upravlja njime.

Zagreb je tako među prvim europskim gradovima u kojima se provode ovakve potpuno autonomne testne vožnje na javnim cestama.

Vozilo koristi senzore koji nadziru okolinu u svih 360 stupnjeva, dok su ključni sustavi opremljeni dodatnim sigurnosnim razinama.

Foto: PR

Ruta između Buzina i zračne luke posebno je zanimljiva jer uključuje prometne gradske dionice i različite uvjete vožnje. Područje potpuno autonomne vožnje trebalo bi se tijekom idućih mjeseci dodatno širiti. Ove vožnje zasad nisu komercijalne. Putnici ih ne mogu naručiti putem Verneove ili Uberove aplikacije.

Testiranje dolazi pet mjeseci nakon što su Verne, Pony.ai i Uber najavili partnerstvo za pokretanje prve komercijalne robotaksi usluge u Europi.

Uklonili suvozačko sjedalo

Verne je za novu fazu testiranja predstavio i izmijenjenu unutrašnjost vozila.

Prednje suvozačko sjedalo je uklonjeno, čime je dobiven dodatni prostor u kabini i više mjesta za prtljagu. Između stražnjih sjedala nalazi se velika središnja konzola sa zaslonom osjetljivim na dodir preko kojeg putnici mogu upravljati funkcijama vozila.

Foto: PR

Iz Vernea kažu da žele da putnici tijekom vožnje imaju više prostora, udobnosti i kontrole.

Već prešli više od 200.000 kilometara

Verneova komercijalna robotaksi usluga u Zagrebu pokrenuta je u travnju ove godine. Od tada su njihova vozila prešla više od 200.000 autonomnih kilometara u nekoliko tisuća vožnji s korisnicima.

Prosječna ocjena putnika iznosi 4,7 od 5, dok operativno područje trenutno obuhvaća više od 100 četvornih kilometara.

Foto: PR

- Prije pet mjeseci pokrenuli smo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Europi. Sada idemo korak dalje, od autonomne vožnje sa sigurnosnim operatorom prema potpuno autonomnim vožnjama - rekao je Marko Pejković, direktor Vernea.

Dodao je da je riječ o važnoj prekretnici za širenje autonomne mobilnosti u Europi.

Iz Pony.ai poručuju kako testiranja u Zagrebu predstavljaju važan korak prema širenju njihove tehnologije na europsko tržište.

Potpuno autonomne vožnje provode se uz potrebna odobrenja i u skladu s hrvatskim propisima.