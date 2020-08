Ovaj GLA je potpuno drugačiji SUV s nevjerojatnih 421 KS

Isprobali smo kompaktni SUV koji potpuno drugačiji od onog što zamislite kad čujete SUV. Ovo je pravi sportski auto koji juri 270 km/h, a 100 km/h uhvati za malo više od četiri sekunde

<p>Četiri ispušne cijevi, impresivni difuzor, crvena kliješta kočnica i mnogi drugi detalji jasno otkrivaju da ovo nije običan Mercedesov kompaktni SUV. Ovo je ono što od komaktnog premium SUV-a nastane kad se posla prihvate inženjeri iz AMG-a. </p><p><br/> Ovo je GLA u AMG verziji, rasni sportski auto s najsnažnijim četverocilindričnim motorom ugrađenim u jedan serijski auto. Dvolitreni turbo motor razvija snagu za kakvu je Mercedes prije dvadesetak godina trebao V12 motor i to najbolje pokazuje do kuda nas je danas downsizing doveo.</p><p>Kako tih 421 KS u praksi radi i koliko je ovaj GLA moćan auto saznali smo iz prve ruke, na prezentaciji koju nam je Mercedes priredio u Hrvatskoj. GLA smo imali prilike voziti na dionici od Zagreba do Grobnika i natrag što je bilo dovoljno da shvatimo kako je ovo rasni supersportaš među SUV-ovima. </p><p><br/> Ubrzanja su strelovita, auto do 100 km/h stiže za samo 4,3 sekunde, no i kada stisnete gas pri 100 km/h, GLA vas zakuca u sjedala kakvom silinom juri naprijed. Maksimalna brzina je 270 km/h, a i sve drugo vezano uz vožnju je impresivno. GLA zavoje drži besprijekorno. Iako ćete u svakom trenutku biti svjesni da ste u povišenom SUV-u, auto će strelovito juriti zavojima i vrhunski kočiti.</p><p>Pogon je serijski na sve kotače, a mjenjač automatski AMG Speed Shift s osam brzina i dvostrukom spojkom. Impresivan je i grubi zvuk iz ispuha popraćen povremenim pucanjem i “grgljanjem”. </p><p><br/> AMG GLA 45 S kojeg smo isprobali Mercedes nudi i umjerenije verzije. “Običan” GLA 45 ima 387 KS, a tu je i AMG GLA 35 koji je nešto umjerenija sportska verzija sa “samo” 306 KS i ubrzanjem do 100 km/h za 5,1 sekundu. Taj model stoji 384.718, GLA 45 492.546, a S verzija koju smo vozili 533.793 kune. </p>