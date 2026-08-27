Ovaj Xiaomi ima bateriju od čak 9210 mAh: Stiže Redmi Note 17

Xiaomi je predstavio novu Redmi Note 17 seriju koja donosi četiri modela: Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G i Redmi Note 17. Serija će službeno biti predstavljena u Europi sredinom rujna, dok cijene i dostupnost po tržištima zasad nisu objavili. Xiaomi pritom naglasak stavlja na baterije, otpornost uređaja i dulju softversku podršku, a kao popularnost serije ističu 500 milijuna isporučenih uređaja globalno.

Redmi Note 17 Pro Max 5G

Foto: Xiaomi

Najopremljeniji model u novoj seriji je Redmi Note 17 Pro Max 5G, ujedno i prvi model s oznakom Pro Max u Redmi Note liniji.

Njegova glavna posebnost je baterija kapaciteta 9210 mAh, što Xiaomi navodi kao najveću bateriju koju je dosad ugradio u pametni telefon u Europi. Podržano je 100W HyperCharge punjenje, kao i obrnuto žično punjenje do 27 W. Xiaomi navodi da baterija može omogućiti do tri dana korištenja, dok se prema internim testovima do cijelog dana korištenja može doći s 20 minuta punjenja.

Pro Max koristi Snapdragon 6 Gen 5 procesor, a uz funkciju Memory Extension može koristiti do 24 GB RAM-a, pri čemu se dio memorije uzima iz interne pohrane. Na ovom modelu dostupan je i Xiaomi HyperAI, dok cijela serija podržava Google Gemini i Circle to Search with Google.

Zaslon ima dijagonalu 6,83 inča, 1,5K rezoluciju i vršnu svjetlinu do 3500 nita. Frekvencija uzorkovanja dodira može doseći 3200 Hz, ali ta se vrijednost mora aktivirati kroz Game Turbo način rada.

Za fotografiju Xiaomi posebno ističe portrete, a Pro Max podržava i snimanje 4K videa pri 30 sličica u sekundi. Tu su i Professional Video, Live Moment te niz AI alata za uređivanje fotografija. Serija također podržava istodobno snimanje s dvije kamere.

Pro Max ima IP66 i IP68 certifikate te je prošao test uranjanja u vodu do dva metra dubine tijekom 72 sata.

Pro Max i Pro 5G također su prošli SGS testove padova, uključujući test pada s visine do tri metra na granitnu površinu, dok je za zaštitu zaslona korišten Corning Gorilla Glass Victus 2.

Foto: Xiaomi

Redmi Note 17 Pro 5G

Redmi Note 17 Pro 5G dijeli dio ključnih značajki s Pro Maxom, ali dolazi s manjom baterijom od 8340 mAh i 67W HyperCharge punjenjem. Obrnuto žično punjenje podržano je do 22,5 W.

I ovaj model ima 6,83-inčni zaslon s 1,5K rezolucijom i vršnom svjetlinom do 3500 nita, a uz Memory Extension može doseći do 24 GB RAM-a. Xiaomi za Pro modele navodi i Professional Video, Live Moment te napredne AI alate za uređivanje fotografija.

Pro 5G ima IP66 i IP68 zaštitu te je, poput Pro Maxa, testiran na uranjanje do dva metra dubine tijekom 72 sata. I on koristi Redmi Titan strukturu, s ojačanim komponentama unutar kućišta i zaštitom od padova.

Od dizajnerskih detalja Xiaomi izdvaja boje Satin Orange i Sky Blue. Satin Orange koristi tzv. Glitter Process, koji prema kompaniji stvara različite uzorke na stražnjoj strani svakog uređaja.

Foto: Xiaomi

Redmi Note 17 5G

Redmi Note 17 5G predstavlja model ispod Pro varijanti. Ima bateriju kapaciteta 7700 mAh i podršku za 45W punjenje. Ista baterija i brzina punjenja navedene su i za osnovni Redmi Note 17.

Zaslon je kod ovog modela veći nego na Pro varijantama i ima dijagonalu 6,99 inča. Xiaomi za Redmi Note 17 5G navodi performanse prilagođene svakodnevnom korištenju, dok su naprednije značajke poput Xiaomi HyperAI navedene samo za Pro Max. Google Gemini i Circle to Search dostupni su na cijeloj seriji. Redmi Note 17 5G ima TÜV SÜD certifikat performansi baterije s pet zvjezdica.

Redmi Note 17

Osnovni Redmi Note 17 također dobiva bateriju od 7700 mAh i 45W punjenje, uz 6,99-inčni zaslon. Xiaomi ga pozicionira kao model namijenjen svakodnevnom korištenju, bez dijela naprednijih značajki koje donose Pro modeli.

I ovaj model ima TÜV SÜD certifikat performansi baterije s pet zvjezdica. Na razini cijele serije dostupni su Google Gemini i Circle to Search, dok Xiaomi navodi da se pojedine funkcije i konfiguracije mogu razlikovati ovisno o tržištu.

Šest godina sigurnosnih ažuriranja

Jedna od važnijih najava odnosi se na softversku podršku. Xiaomi navodi do šest godina sigurnosnih ažuriranja za cijelu Redmi Note 17 seriju. Na odabranim modelima baterija bi prema internim testovima trebala zadržati najmanje 80 posto kapaciteta nakon 1000 ciklusa punjenja. Za Redmi Note 17 Pro Max 5G kompanija dodatno navodi da je u posebnom internom testu nakon šest godina zadržao softversko iskustvo usporedivo s novim uređajem.

Redmi Note 17 serija u Europu stiže sredinom rujna. Xiaomi zasad nije objavio europske cijene, konfiguracije po pojedinim tržištima ni konačnu dostupnost boja. Te će informacije objaviti naknadno.