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PALA NAGODBA

Meta plaća 17 milijardi dolara zbog djece: Uvode se i nova ograničenja na društvene mreže

Piše HINA,
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Meta plaća 17 milijardi dolara zbog djece: Uvode se i nova ograničenja na društvene mreže
Foto: Brendan McDermid
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Kompanija Meta, vlasnik Facebooka, postigla je nagodbu vrijednu 16,7 milijardi dolara kako bi se riješila tužbe o sigurnosti djece na njezinim aplikacijama, pokazuju sudski dokumenti objavljeni u srijedu

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Tužbu su podigle američke savezne države tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Iznos nagodbe će podijeliti savezne države, nekoliko američkih prekomorskih teritorija i okrug Columbia. Strane su se također suglasile da neće biti daljnih sudskih postupaka. Po nagodbi, Meta će mlađima od 18 godina na dva sata dnevno ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka te im blokirati pristup objema aplikacijama, osim poruka, od ponoći do 6 ujutro.  

Ta ograničenja, koje samo roditelj može ublažiti, trebala bi stupiti na snagu u zemljama potpisnicama u roku od šest mjeseci.  

Osim toga, obavijesti će biti isključene od 22 sata do 7 sati te za vrijeme nastave, brojači 'lajkova' će biti skriveni, a filteri koji imitiraju estetsku kirurgiju deaktivirani.

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Nekoliko saveznih država tužilo je kompaniju da je smišljeno poticala djecu da što više koriste Facebook i Instagram, skrivajući pritom rizike od roditelja i javnosti. Meta je tada odbacivala te optužbe i prema nagodbi može to i dalje činiti.

Suđenje pred porotom počelo je prošli utorak u Oaklandu u Kaliforniji. Države, predvođene Kalifornijom, tražile su da se Metu financijski kazni i obveže na promjene poslovnog modela.

Meta je u posljednje vrijeme doživjela nekoliko poraza na američkim sudovima. Prema odluci suda u Novom Meksiku, tvrtka mora platiti više od pola milijarde dolara za pomoć djeci kojima je naštetilo korištenje njezinih platformi.

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U ožujku su Meta i Youtube, video platforma Googlea, izgubili veliki slučaj koji se ticao ovisničke prirode njihovih internetskih usluga.

Porota u Los Angelesu je zaključila da su platforme postupale nemarno i nedovoljno informirale korisnike o rizicima. Obje kompanije su najavile žalbu na tu presudu.

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