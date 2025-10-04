Ovo je RAD J131346.9+500320: Vidimo ga u vremenu kad je svemir bio na polovici starosti

Astronomi su, u suradnji s građanima znanstvenicima, otkrili zapanjujući sustav dvostrukih prstenova u dubinama kozmosa. Riječ je o najmoćnijem i najudaljenijem "čudnom radio krugu" (eng. Odd Radio Circle, ORC) ikad zabilježenom, a njegovo postojanje moglo bi rasvijetliti misteriozne procese koji oblikuju ove goleme svemirske strukture. Svjetlosti ovog objekta, nazvanog RAD J131346.9+500320, trebalo je čak 7,7 milijardi godina da stigne do nas, što znači da ga vidimo u vremenu kada je svemir bio tek na polovici svoje sadašnje starosti, piše Science Alert.

Ovo otkriće ne samo da pomiče granice našeg znanja, već i potvrđuje nevjerojatnu moć suradnje između profesionalaca i entuzijasta, pokazujući da ljudsko oko i dalje može uočiti ono što i najnapredniji algoritmi ponekad propuste.

Misterij Čudnih Radio Krugova

Čudni radio krugovi, ili ORC-ovi, spadaju među najnovije astronomske zagonetke. Prvi put su otkriveni prije samo šest godina i predstavljaju goleme, gotovo sablasne prstenove koji emitiraju isključivo radiovalove. Nevidljivi su optičkim teleskopima, a njihova veličina je zapanjujuća – većina ih je 10 do 20 puta veća od naše galaksije, Mliječne staze.

Njihovo porijeklo je predmet intenzivnih rasprava. Dosadašnje teorije sugerirale su da bi mogli biti posljedica divovskih udarnih valova nastalih sudarom supermasivnih crnih rupa ili čak cijelih galaksija. Međutim, gotovo svi otkriveni ORC-ovi nalaze se u blizini velikih galaksija, što ukazuje na duboku povezanost s aktivnostima koje se odvijaju u njihovim središtima. Novi dokazi snažno upućuju na to da su glavni "krivci" za njihovo postojanje upravo supermasivne crne rupe, najveći svemirski "problematičari".

Kozmički Vennov dijagram bez presedana

Novootkriveni RAD J131346.9+500320 posebno je intrigantan jer se sastoji od dva prstena koji se sijeku, tvoreći strukturu nalik na savršeni Vennov dijagram. To je tek drugi takav slučaj dvostrukog prstena ikad zabilježen. Svaki od prstenova proteže se na nevjerojatnih 978.000 svjetlosnih godina, a obavijeni su blijedim haloom širokim oko 2,6 milijuna svjetlosnih godina.

Tim znanstvenika, predvođen dr. Anandom Hotom sa Sveučilišta u Mumbaiju, vjeruje da je izvor ove dvostruke strukture povezan s ekstremnim događajima u središnjoj galaksiji. Najvjerojatniji uzrok su snažni "galaktički supervjetrovi" ili divovski udarni valovi koje izbacuje supermasivna crna rupa. Analiza svjetlosti sugerira da se radi o starom, blijedećem sinkrotronskom zračenju, što znači da je ORC koji danas vidimo zapravo drevni, fosilni ostatak davne aktivnosti crne rupe, čiji je sjaj ponovno "oživljen" svježim udarima energije.

Moć građanske znanosti

Ovo otkriće ističe se i po načinu na koji je postignuto. Prvi su ga uočili građani znanstvenici u sklopu projekta RAD@home Astronomy Collaboratory platforme koju je osnovao upravo dr. Hota. Koristeći podatke s teleskopa LOFAR, najveće i najosjetljivije mreže radioteleskopa na niskim frekvencijama, ovi entuzijasti su prepoznali neobičan uzorak u podacima koji su promakli automatiziranim sustavima.

"Ovaj rad pokazuje kako profesionalni astronomi i građani znanstvenici zajedno mogu pomicati granice znanstvenih otkrića", izjavio je dr. Hota. "ORC-ovi su među najbizarnijim i najljepšim kozmičkim strukturama koje smo ikada vidjeli – i mogli bi sadržavati ključne informacije o tome kako galaksije i crne rupe koevoluiraju, ruku pod ruku."

Šira slika

U istom znanstvenom radu, objavljenom u časopisu *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, tim je opisao još dva jedinstvena kozmička diva. Prvi, RAD J122622.6+640622, radio je galaksija široka gotovo tri milijuna svjetlosnih godina čiji se jedan od mlazova plazme dramatično savija i na kraju stvara svjetleći radio prsten. Drugi, RAD J142004.0+621715, također ima sličan prsten na kraju svog mlaza. Sva tri objekta nalaze se u golemim jatima galaksija, kozmičkim "gradovima" gdje ekstremni mlazovi iz crnih rupa udaraju u vrući plin temperature od milijun stupnjeva, oblikujući ove neobične prstenaste strukture.

"Ova otkrića pokazuju da ORC-ovi i radio prstenovi nisu izolirane neobičnosti. Oni su dio šire obitelji egzotičnih plazma struktura oblikovanih mlazovima crnih rupa, vjetrovima i njihovim okruženjem", rekao je koautor studije dr. Pratik Dabhade iz Nacionalnog centra za nuklearna istraživanja u Poljskoj.

"Činjenica da su ih otkrili građani znanstvenici naglašava trajnu važnost ljudskog prepoznavanja uzoraka, čak i u doba strojnog učenja."

Ovaj zapanjujući dvostruki prsten stoji kao blistav podsjetnik da svemir još uvijek čuva tajne koje nije spreman lako otkriti. No, s nadolazećim generacijama teleskopa, poput Square Kilometre Array (SKA), astronomi se nadaju da će misterij čudnih radio krugova konačno biti riješen.

