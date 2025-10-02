Na Saturnovom mjesecu našli 5 od 6 ključnih elemenata za život

Detaljni uvid u podatke koje je NASA-iNA sonda Cassini prikupila prije gotovo dva desetljeća otkrio je nove, složene organske molekule na Saturnovom ledenom mjesecu Enceladu. Ovo otkriće upućuje na intrigantnu kemiju koja se odvija duboko ispod površine, u njegovom skrivenom oceanu, i snažno učvršćuje status ovog mjeseca kao jednog od najizglednijih kandidata za potragu za izvanzemaljskim životom, piše Science Alert.

Tajna svježih zrnaca

Sonda Cassini, zajednički projekt NASA-e, Europske svemirske agencije (ESA) i Talijanske svemirske agencije, završila je svoju misiju 2017. godine, no njezino znanstveno nasljeđe nastavlja rasti. Tim znanstvenika, predvođen astrobiologom Nozairom Khawajom sa Sveučilišta u Stuttgartu, ponovno je analizirao podatke prikupljene tijekom jednog od najvažnijih preleta pokraj Encelada, koji se dogodio još 2008. godine.

Ključ uspjeha ležao je u analizi "svježe izbačenih" zrnaca leda iz gejzira koji eruptiraju s južnog pola mjeseca. Prethodne analize bile su usmjerene na čestice u Saturnovom E-prstenu, koji se sastoji od materijala s Encelada, no te su čestice mjesecima, pa i godinama stare i izmijenjene svemirskim zračenjem. Podaci iz 2008. bili su drugačiji: Cassini je proletio izravno kroz oblak materijala izbačenog tek nekoliko minuta ranije.

"Ovo je prva detaljna kemijska analiza svježe izbačenih zrnaca iz gejzira", objasnio je Khawaja. Presudna je bila i brzina preleta od gotovo 18 kilometara u sekundi. Pri manjim brzinama, zrnca leda se razbijaju, a molekule vode stvaraju nakupine koje mogu prikriti signale organskih spojeva. No, pri tako velikoj brzini, molekule vode se raspršuju, "podižući zavjesu" i otkrivajući dosad skrivene kemijske potpise.

Kemijski koktel za život

Koristeći nove analitičke tehnike i usporedbu s laboratorijskim spektralnim bazama podataka, tim je uspio probiti se kroz "šum" u podacima i identificirati čitav niz organskih spojeva. Otkriveni su aromati, aldehidi, esteri, eteri i alkeni, kao i naznake spojeva koji sadrže dušik i kisik.

Ovi nalazi potvrđuju da slične molekule, prethodno pronađene u Saturnovom E-prstenu, zaista potječu iz unutrašnjosti Encelada, a nisu proizvod kasnijih svemirskih utjecaja. Najvažnije od svega, otkrivene molekule u skladu su s okruženjem kakvo nalazimo na Zemlji u dubokomorskim hidrotermalnim izvorima, gdje buja život neovisan o Sunčevoj svjetlosti. Ovi izvori na dnu naših oceana proizvode mnoge iste klase organskih spojeva, što sugerira da bi se slična kemija mogla odvijati i na dnu Enceladovog oceana.

"Postoji mnogo mogućih puteva od organskih molekula koje smo pronašli do potencijalno biološki relevantnih spojeva, što povećava vjerojatnost da je mjesec nastanjiv", ističe Khawaja.

Zajedno s ranijim otkrićima soli, vodika i fosfata, ovo znači da je na Enceladu sada otkriveno pet od šest ključnih elemenata za život (CHNOPS – ugljik, vodik, dušik, kisik, fosfor, sumpor). Nedostaje još samo sumpor. Iako su pronađeni spojevi abiotskog porijekla, mnogi od njih služe kao prekursori za biološku kemiju, poput aminokiselina ili lipida koji tvore stanične membrane.

Budućnost istraživanja Encelada

Ovo otkriće dramatično je ojačalo argumente za slanje nove, namjenske misije na Encelad. Europska svemirska agencija već razmatra misiju koja bi uključivala orbiter, a potencijalno i lender, s ciljem sustavnog uzorkovanja gejzira i slijetanja na južni pol radi analize na licu mjesta. Slični koncepti razvijaju se i u SAD-u.

Posebnost Encelada je u tome što nudi "besplatne uzorke" svog oceana; nije potrebno bušiti kilometre leda da bi se došlo do tekuće vode. "Zašto riskirati slijetanje kada nam Encelad nudi besplatne uzorke?", pita se Kevin Hand, znanstvenik iz NASA-inog Laboratorija za mlazni pogon.

Dok se buduće misije planiraju, znanstvenici nastavljaju "kopati" po arhivskim podacima Cassinija. "U podacima postoji još mnogo toga što trenutno istražujemo", kaže Khawaja, dodajući da čak i ako se život ne pronađe, to bi samo po sebi bilo ogromno otkriće.

"To bi postavilo ozbiljna pitanja o tome zašto život nije prisutan u takvom okruženju kada su svi pravi uvjeti tu."

Time Encelad ostaje ne samo primamljiva destinacija, već i ključni prirodni laboratorij za razumijevanje nastanka života u svemiru.

