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Ovo je Suzukijev najsnažniji mali SUV: Košta 6800 eura

Piše Autostart,
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Ovo je Suzukijev najsnažniji mali SUV: Košta 6800 eura
Foto: Suzuki
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Model ostaje namijenjen indijskom tržištu i zasad nema najave prodaje u Europi. To je šteta jer pokazuje koliko u nekim dijelovima svijeta automobili još mogu biti jeftini zbog manje birokracije i propisa

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Suzuki je u Indiji predstavio obnovljenu Brezzu, mali SUV koji donosi rijetko viđen paradoks: najsnažnija izvedba istodobno je i najjeftinija. Novi osnovni model dobio je 1,0-litreni turbobenzinski motor Boosterjet sa 81 kW/110 KS i 170 Nm, ručni mjenjač sa šest stupnjeva te početnu cijenu od 739.900 rupija, odnosno oko 6800 eura.

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