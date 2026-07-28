Model ostaje namijenjen indijskom tržištu i zasad nema najave prodaje u Europi. To je šteta jer pokazuje koliko u nekim dijelovima svijeta automobili još mogu biti jeftini zbog manje birokracije i propisa
SUPER CIJENA
Ovo je Suzukijev najsnažniji mali SUV: Košta 6800 eura
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Suzuki je u Indiji predstavio obnovljenu Brezzu, mali SUV koji donosi rijetko viđen paradoks: najsnažnija izvedba istodobno je i najjeftinija. Novi osnovni model dobio je 1,0-litreni turbobenzinski motor Boosterjet sa 81 kW/110 KS i 170 Nm, ručni mjenjač sa šest stupnjeva te početnu cijenu od 739.900 rupija, odnosno oko 6800 eura.
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