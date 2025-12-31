Ovo su laptopi, PC hardver i konzole koje čekamo u 2026.

2026. neće biti godina samo “nove generacije čipova”, nego i konkretnih uređaja koje ćete moći staviti na stol ili u torbu. Dio modela je već najavljen ili se spominje kroz najave za CES 2026, a dio dolazi kroz curenja informacija od proizvođača i lanaca dobave. Zato smo se ovdje fokusirali na stvari koje imaju ime i prezime. Evo što je trenutno najkonkretnije.
Intel Nova Lake (kasnije u 2026.)
Isti okvir spominje i Nova Lake “kasnije”, što je važno ako planirate veći upgrade i želite pogoditi tajming.
| Foto: reddit
Intel Arrow Lake Refresh (2026)
Intel je potvrdio osvježenje Arrow Lake linije za 2026., pa će se desktop ponuda “popuniti” prije idućeg većeg skoka.
| Foto: reddit
AMD Zen 6 (Ryzen, 2026)
AMD je javno potvrdio Zen 6 za 2026., što znači novi val desktop i laptop čipova i novu rundu utrke s Intelom.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Snapdragon X2 Elite platforma za Windows laptope
Qualcomm je već istaknuo X2 Elite kao novu generaciju za laptope, pa je 2026 realna godina kad ćemo vidjeti više modela na policama.
| Foto: Qualcomm
LG UltraGear evo 52G930B (52 inča, 5K2K)
Ogroman format, zamišljen i za konzole i za PC, s visokim refreshom, ovo je baš “TV monitor hibrid” kategorija.
| Foto: LG
LG UltraGear GX7 27GX790B (do 720 Hz u HD modu)
LG je najavio da ga globalno lansira baš s početkom CES 2026, i ovo je trenutno jedan od najluđih brojeva refresh ratea na tržištu.
| Foto: LG
CRKD Nitro Deck 2 (za Nintendo Switch 2), izlazak u proljeće 2026.
Najavljen je kao “joy con replacement” grip kontroler, s boljim gripom i dodatnim tipkama, i već ima datum prozora lansiranja.
| Foto: CRKD
Nintendo Joy Con 2 Charging Grip
Službeni dodatak za Switch 2, praktičan za one koji žele “klasičan” kontroler osjećaj i punjenje u istom komadu.
| Foto: Nintendo
Lenovo IdeaPad Pro 5i (Panther Lake, očekuje se)
Ako se potvrdi, to bi bio zanimljiv “mainstream” ulaz u novu Intel platformu, ne samo premium ThinkPad.
| Foto: Lenovo
Lenovo ThinkPad X9 15p (Panther Lake, očekuje se)
Spominje se kao jači ThinkPad koji bi trebao dobiti X9 čip iz nove linije, dakle ciljano za viši performance razred.
| Foto: Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 2 in 1 Gen 11 (Panther Lake, očekuje se)
Isti izvor ga navodi kao dio 2026 osvježenja s novim Intel čipovima, pa je realno da će se pojaviti baš oko CES razdoblja.
| Foto: Lenovo
MSI Prestige 2026 serija (Panther Lake)
MSI je već pokazivao nadolazeće Prestige modele za 2026. s Intelovim Panther Lake čipovima, uz naglasak na tanke kućište i OLED.
| Foto: X
ASUS Zenbook Duo, nova generacija
ASUS je najavio da će na CES 2026 pokazati novu generaciju Zenbook Duo, dakle dual screen pristup koji je već postao njihov zaštitni znak.
| Foto: Asus
ASUS ProArt GoPro Laptop (ProArt GoPro Edition)
ASUS sprema ProArt laptop rađen za kreatore koji rade s GoPro snimkama, 2 u 1 format i “dial” kontrola su glavne fore
| Foto: Asus