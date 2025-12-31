Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ŠTO NAM SVE STIŽE

Ovo su laptopi, PC hardver i konzole koje čekamo u 2026.

2026. neće biti godina samo “nove generacije čipova”, nego i konkretnih uređaja koje ćete moći staviti na stol ili u torbu. Dio modela je već najavljen ili se spominje kroz najave za CES 2026, a dio dolazi kroz curenja informacija od proizvođača i lanaca dobave. Zato smo se ovdje fokusirali na stvari koje imaju ime i prezime. Evo što je trenutno najkonkretnije.
Ovo su laptopi, PC hardver i konzole koje čekamo u 2026.
Intel Nova Lake (kasnije u 2026.) Isti okvir spominje i Nova Lake “kasnije”, što je važno ako planirate veći upgrade i želite pogoditi tajming. | Foto: reddit
1/15
Intel Nova Lake (kasnije u 2026.) Isti okvir spominje i Nova Lake “kasnije”, što je važno ako planirate veći upgrade i želite pogoditi tajming. | Foto: reddit
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025