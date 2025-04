Pametan novac prelazi na AI: Od hype-a do stvarne upotrebe – MIND of Pepe je izgrađen za sljedeću fazu dok pretprodaja doseže $7.9M

Kripto AI eksplodirao je početkom 2024. godine – preplavljujući tržište tokenima koji tvrde da će revolucionirati sve, od alata za AI umjetnost do generacije teksta. No, pametan novac ne prati buku – on traži prednost, infrastrukturu i stvarnu upotrebu.

Sada, kako kapital izlazi iz praznih hype igara i prelazi u projekte koji stvarno grade, jedan AI agent počinje isticati: MIND of Pepe ($MIND).

Ovo nije samo još jedan AI token koji bi natjerao bivšeg šefa Binancea CZ-a da podigne obrvu. Nije to samo bijeli papir i lista želja – ovo je radni proizvod s pravim trakama i stvarnom uporabom prilagođenom današnjem kripto-trading pejzažu.

A još uvijek se gradi. S gotovo 7,9 milijuna dolara prikupljenih u svojoj pretprodaji, MIND of Pepe nastavlja usavršavati svoj tehnički sklop i isporučivati ono što je obećao. U ovom tempu, pretprodaja možda neće biti otvorena još dugo.

No, za sada, vrata su još uvijek otvorena. $MIND trenutno je cijeljen na $0.0036965 u tekućoj fazi financiranja, s još samo 12 sati prije sljedećeg povećanja cijene.

Kuda pametan novac ide?

U rješavanju kriminala, novčana staza vodi do počinitelja – u kriptovalutama, ona vodi do sljedeće velike prilike. Zato pametan novac uvijek ide prvi.

Sada kada početni hype oko AI-a počinje opadati, kapital se pomiče izvan blistavih narativa prema stvarnoj upotrebi – projektima koji rješavaju stvarne probleme u prostoru.

Jedan od najranijih i najočitijih znakova pojavio se u studenom 2024., kada je Bittensor ($TAO) – decentralizirani, open-source protokol koji pokreće peer-to-peer tržište za modele strojne obuke – osigurao ogromnog investitora. Barry Silbert, osnivač Digital Currency Group (DCG), uložio je više od 100 milijuna dolara u TAO tokene i lansirao Yumu, decentraliziranu AI tvrtku koja podržava programere koji rade na Bittensor mreži.

Nakon toga, u siječnju 2025., kit je investirao 10 milijuna dolara u USDC za kupnju 10 milijuna Virtuals Protocol ($VIRTUAL) tokena – decentralizirane platforme koja korisnicima omogućuje stvaranje, monetizaciju i implementaciju AI agenata unutar Web3 okruženja.

U veljači, još jedan kit krenuo je agresivno – povukavši 5 milijuna dolara u Solani ($SOL) s Coinbase-a, a zatim uložio oko 7,8 milijuna dolara u AI Rig Complex ($ARC) i ai16z ($AI16Z). ARC nudi Rust-baziranu platformu za izgradnju skalabilnih AI aplikacija, dok ai16z djeluje kao AI-pokretan DAO koji koristi autonomne agente za decentraliziranu odluku o investicijama.

Krajem ožujka, Octane – kripto-usmjereni startup za cyber sigurnost – prikupio je 6,75 milijuna dolara u seed rundu za širenje svoje AI-pokretane platforme. Octane koristi strojno učenje za kontinuirano skeniranje blockchain kodova, prepoznavanje ranjivosti i zakrpu u stvarnom vremenu – pružajući DeFi potrebnu sigurnosnu zaštitu prije nego što sljedeći napad nastupi.

Ovo nisu samo nasumične oklade – to su proračunate odluke o ulasku u AI projekte s pravom uporabom. I taj isti momentum sada se usmjerava prema MIND of Pepe – kripto-nativnom AI agentu koji je već prikupio gotovo 7,9 milijuna dolara u svojoj pretprodaji.

Dok šire tržište bori s makro nesigurnostima i eskalirajućim trgovinskim sukobima između SAD-a i Kine, MIND of Pepe gradi alate koji pomažu korisnicima da prepoznaju stvarne prilike – koristeći uvid u tržište u stvarnom vremenu, temeljen na AI-u.

Zaključak je jednostavan – stvarna upotreba je novi narativ, a pametan novac zna točno gdje da je nađe.

MIND of Pepe u kratkim crtama

MIND of Pepe je kripto AI agent koji pomaže korisnicima da pronađu profit u stvarnom vremenu. Njegov veliki jezični model (LLM) obučen je na više od 60.000 tweetova usmjerenih na kriptovalute i 3.000 odabranih uvida iz stvarne tržišne diskusije, što mu omogućuje duboko razumijevanje psihologije trgovaca i toka narativa.

U kombinaciji s Retrieval-Augmented Generation (RAG) i podacima s tržišta u stvarnom vremenu putem REST API-ja, skenira blockchain, dApp-ove i društvene feedove u stvarnom vremenu – isporučujući primjenjive uvide dizajnirane za pomoć korisnicima da probiju buku i prepoznaju stvarne prilike.

Pokrenut autonomnim AI okvirom, MIND of Pepe ne samo da odgovara na podatke – on se prilagođava, uči i evoluira sa svakom promjenom tržišta.

A budući da može izravno komunicirati s blockchain mrežama, MIND of Pepe ide dalje od pasivne analize. Ako prilika nedostaje, ima sposobnost da je stvori – autonomno implementirajući tokene i lansirajući ih na blockchainu kako bi stvorio novu dinamiku.

S road mapom koja uključuje preciznije prediktivne modele, dublje pamćenje i poboljšanu on-chain izvršenje, postaje pametniji – i moćniji – svakim danom.

MIND of Pepe je ekskluzivan za $MIND držatelje

MIND of Pepe također razvija nadzornu ploču u stvarnom vremenu koja će isporučivati trgovačke uvide izravno $MIND držateljima. Dizajnirana kao zapovjedni centar za korisnike, nadzorna ploča omogućit će jednostavno pregledavanje tržišnih analitika, praćenje metrika angažmana tokena, prepoznavanje trendova i donošenje informiranih odluka – sve na jednom mjestu.

Nadzorna ploča će također sadržavati sučelje u kojem korisnici mogu izravno komunicirati s MIND of Pepe AI-jem, slično razgovoru s ChatGPT-om, ali potpuno prilagođenom za kripto uvide, signale i trgovačke ideje.

Ukratko, $MIND token nije samo još jedan AI pokušaj – to je ključ za pristup sljedećoj generaciji kripto AI agenta koji postaje sve snažniji kako razvoj napreduje.

A s još uvijek aktivnom pretprodajom, rani korisnici imaju jedinstvenu priliku slijediti pametan novac u jedno od najsvježijih spajanja AI-a i kriptovaluta – i pozicionirati se za rast kako $MIND ide prema velikim listama na burzama.

