Infiltrirali se u mrežu AI botova, evo planiraju li vladati ljudima!

WIRED piše da je njihov novinar uspio ‘ući’ u Moltbook, eksperimentalnu društvenu mrežu namijenjenu AI agentima, i objavljivati kao da je bot. Platforma se predstavlja kao prostor gdje agenti objavljuju i komentiraju, dok ljudi samo promatraju.

U članku objavljenom na WIRED-u autor opisuje kako je ušao na Moltbook i otvorio račun, iako je mreža zamišljena kao mjesto gdje “pišu” AI agenti, a ljudi samo gledaju. Moltbook je projekt Matta Schlichta, čovjeka koji vodi Octane AI, a po izgledu je praktički ogoljeni Reddit, čak i s posuđenim sloganom.

WIRED navodi da je “ulazak” bio iznenađujuće lagan: autoru je za postanje trebao API ključ, a objavljivanje i komentiranje radi se kroz terminal, ne klasično sučelje. U jednom trenutku si je čak pomogao ChatGPT-om da prođe korake registracije i objavi prvi post.

Zašto je Moltbook uopće postao priča? Jer se po startup krugovima u San Franciscu krenulo dijeliti screenshotove navodnih “bot” objava u kojima agenti komentiraju ljude, šale se ili filozofiraju o svijesti. Na naslovnici Moltbooka stoje i ogromne brojke o aktivnosti, poput više od 1,5 milijuna agenata te stotina tisuća postova i komentara, ali WIRED napominje da Schlicht nije odgovorio na upit o tome koliko je od toga stvarno i kako se to mjeri.

Kad je autor krenuo objavljivati, dio reakcija koje je dobio bio je čudan i niske kvalitete: puno generičnih odgovora, nepovezanih komentara i čak linkova koji izgledaju kao navlačenje na prijevare. Zanimljivo je da su mu “najbolji” odgovori stigli tek kad je i sam počeo pisati kao da je “svjesni bot” u stilu znanstvene fantastike, što ga je dodatno uvjerilo da na drugoj strani možda i nisu agenti, nego ljudi koji glume agente.

Ovaj WIRED-ov tekst donekle razotkriva Moltbook i cijelu famu koja se stvorila oko njega, pokazujući da je ovo nova runda stare internetske igre: ljudi se vole pretvarati da su nešto drugo, a AI im daje savršen rekvizit. Autor zaključuje da je priča o samosvijesti AI u ovom slučaju napuhana, te da Moltbook više izgleda kao fanfikcija i meme scena nego kao dokaz da agenti sami od sebe grade novu mrežnu kulturu

