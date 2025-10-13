KULTNA IGRA PES 2010 nostalgija: Sjećate li se famozne Master League?

PES 2010 kultna je Konamijeva nogometna simulacija, poznata po kvaliteti igre i uvođenju licenci za europska natjecanja. Međutim, sve to većini je igrača bilo u drugom planu zbog Master League moda, u kojem smo mogli kreirati svoje ekipe, voditi ih, razvijati mlade igrače i kustomizirati cijeli klub. Zanimljivosti je doprinjelo i 'recikliranje' igrača, koji bi kad se umirove se pojavili kao talentirani mladi igrači u razvojnoj školi nekog kluba, te bi mogli karijeru započeti iznova. Također je kultna bila i fiktivna ekipa PES Uniteda, s kojom su mnogi započeli svoj put u Master League, a ovdje donosimo podsjetnik na 10 najboljih ekipa iz tog vremena za potpuni osjećaj nostalgije.