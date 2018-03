Ima struje za cijelu zgradu: Top pet činjenica o Rimčevu autu

Iako su brojke, podaci i performanse Rimčeva električnog hiperautomobila C_Two još uvijek "samo teorija", prošlost nam govori da će ekipa iz Svete Nedelje i premašiti te navode. Naime, Rimčev Concept_One debelo je premašio sva očekivanja struke te stekao planetarnu slavu, pobijedivši sve moguće konkurente. Ako se teorija i u slučaju C_Twoa obistini u praksi, bit ćemo svjedoci najuzbudljivijeg automobila u svijetu, piše Auto start.

POGLEDAJTE EKSKLUZIVNI INTERVJU S RIMCEM:

[video: 1198928 / ]

1. Struje za izvoz

Da bi razvio 1914 KS i pojurio brže od 400 km/h C_Two treba ogromnu količinu energije. Baterija ima kapacitet 120 KW/h. Toliko struje dovoljno je da se električnom energijom opskrbi čitava zgrada s 10 stanova tijekom 24 sata, a C_Two ju prosječno potroši za nekoliko sati. Usporedbe radi, jednim napunjene baterije iz C_Two-a mogle bi usisavati 5 dana i 5 noći - bez prestanka.

Foto: Rimac automobili

2. Bujica podataka

C_Two je automobil koji je jednostavno živ od tehnologije. Osam kamera, šest radara, dvanaest ultrazvučnih senzora, laserski senzor i sva druga tehnologija za sat vremena generiraju čak 8 terabajta podataka. Da biste pohranili toliko podataka trebalo bi vam osam novih prosječnih računala.

Foto: Rimac automobili

3. Superkompjuter

Kako bi između ostaloga mogao samostalno voziti, razvijati umjetnu inteligenciju i prepoznavati lice i raspoloženje svojega vlasnika C_Two je opremljen sa 72 električne kontrolne jedinice i procesora. Ima procesorsku snagu poput 22 MacBooka Pro, laptopa koji su trenutačno među najmoćnijima na svijetu.

Foto: Rimac automobili

4. Najbrži na svijetu

U pogledu ubrzanja do 100 km/h, Rimac C_Two je uvjerljivo najbrži na svijetu. Za to mu treba 1,97 sekundi, a trenutačno najbrži cestovni auto na svijetu Dodge Challenger SRT Demon do "stotke" ubrzava "samo" 2,3 sekunde. Do 300 km/h ubrzava 11,8 sekundi, a trenutačni rekorder Koenigsegg Agera R to učini za 11,9 sekundi. Za utrku ubrzanja na 400 metara C_Two treba 9,1 sekundu. Aktualni rekorder je Dodge Challenger SRT Demon s rezultatom 9,65 sekundi.

Foto: Rimac automobili

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198922 / ]

Foto: Rimac automobili

5. Najsnažniji na svijetu, a i drugi je dijelom Rimac

S 1914 KS Rimac C_two je najsnažniji automobil na svijetu. Dosadašnji rekorder Koenigsegg Regera hibridni je auto s 1520 KS, koji koristi baterije tvrtke Rimac automobili.

POGLEDAJTE INTERVJU S RIMCEM: