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Peugeot oživio legendarni 205: Novi E-T16 ima čak 816 KS!

Piše Autostart,
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Peugeot oživio legendarni 205: Novi E-T16 ima čak 816 KS!
Foto: Peugeot
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Dizajn je izravno inspiriran legendarnim modelom 205 T16 koji je dominirao Svjetskim prvenstvom u reliju 1985. i 1986. godine

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Četrdeset godina nakon što je legendarni Peugeot 205 T16 osvojio drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka u reliju, francuski proizvođač predstavio je njegovog duhovnog nasljednika. E-T16 Concept, premijerno prikazan na salonu automobila u Parizu, spektakularni je električni automobil koji spaja izgled jednog od najpoznatijih strojeva zloglasne Grupe B s tehnologijom budućnosti. Rezultat je najsnažniji Peugeot u povijesti, automobil s čak 816 KS i performansama koje nadmašuju mnoge današnje superautomobile.

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