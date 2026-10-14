Dizajn je izravno inspiriran legendarnim modelom 205 T16 koji je dominirao Svjetskim prvenstvom u reliju 1985. i 1986. godine
SVJETSKA PREMIJERA
Peugeot oživio legendarni 205: Novi E-T16 ima čak 816 KS!
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Četrdeset godina nakon što je legendarni Peugeot 205 T16 osvojio drugi uzastopni naslov svjetskog prvaka u reliju, francuski proizvođač predstavio je njegovog duhovnog nasljednika. E-T16 Concept, premijerno prikazan na salonu automobila u Parizu, spektakularni je električni automobil koji spaja izgled jednog od najpoznatijih strojeva zloglasne Grupe B s tehnologijom budućnosti. Rezultat je najsnažniji Peugeot u povijesti, automobil s čak 816 KS i performansama koje nadmašuju mnoge današnje superautomobile.
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