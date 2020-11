Zbog velike navale konzole na raznim internetskim oglasnicima prodaju se i po nekoliko puta vi\u0161oj cijeni, pa je tako netko platio i 2000 dolara za konzolu. No, u Kanadi je bilo vi\u0161e slu\u010dajeva u kojima su ljudi dogovorili prodaju, pa bi ih navodni kupci oplja\u010dkali i to uz prijetnju oru\u017ejem. Takvih je prijava bilo dovoljno da je policija u Torontu objavila i slu\u017ebenu poruku ljudima koji prodaju PlayStation 5 i Xbox Series X. Upozoravaju ljude da poa\u017eljivo biraju gdje \u0107e se na\u0107i s kupcima, ali i da jave nekome prije nego se idu na\u0107i s kupcima.

PlayStation 5 stigao i kod nas, policija upozorila na napade kod prodaje preko oglasnika

<p>Ako niste uspjeli kupiti proizvod, molimo Vas nastavite nas pratiti online za sve daljnje obavijesti. Informacija je to koja je dočekala one koji su poželjeli danas kupiti PlayStation 5 na stranicama brojnih domaćih trgovaca. </p><p>Sonyjeva najnovija konzola jedan je od najiščekivanijih gadgeta ove godine i jedan od najtraženijih artikala globalno uoči blagdanske sezone, pa se s time suočavaju kupci diljem svijeta. Nakon prošlotjednog prvog vala, od danas je konzola u prodaji u brojnim zemljama. </p><p>Zbog velike navale konzole na raznim internetskim oglasnicima prodaju se i po nekoliko puta višoj cijeni, pa je tako netko platio i 2000 dolara za konzolu. No, u Kanadi je bilo više slučajeva u kojima su ljudi dogovorili prodaju, pa bi ih navodni kupci opljačkali i to uz prijetnju oružjem. Takvih je prijava bilo dovoljno da je policija u Torontu objavila i službenu poruku ljudima koji prodaju PlayStation 5 i Xbox Series X. Upozoravaju ljude da poažljivo biraju gdje će se naći s kupcima, ali i da jave nekome prije nego se idu naći s kupcima.</p>