Igre nema granica: Sony sjajnim videom najavio PlayStation 5

Sonyjeva nova konzola u prodaju kreće 12. studenog, a tjedan kasnije stiže i kod nas. Play has no limits je naslov videa kojim najavljuju lansiranje konzole

<p>PlayStation 5 za tri tjedna stiže kod nas, a Sony je upravo objavio novi video kojim pokušava igrati na kartu emocija među igračima, pa navode da video 'Play Has no Limits' inspirira svakog igrača da potraži novi doživljaj igranja koji nadilazi ono što smo mislili da je moguće. </p><p>Koristeći kombinaciju arhivskih snimki i svježe snimljenih scena, Sony navodi da se klanjaju istraživačima iz prošlosti koji su stajali na granici poznatog i pomicali granice kako bi postigli nešto izvanredno. </p><p><strong>Pogledajte novi PlayStation 5 spot</strong></p><p> </p><p>- S našim PlayStation 5 launch videom ‘PS5 Launch - Play Has No Limits,’ želimo prizvati osjećaj i uzbuđenje koje nas tjera da istražujemo - kaže Mary Yee, VP globalnog marketinga.</p><p>- Inspiriramo svakog igrača da potraži nove svjetove i doživljaje koji protpitkuju tko smo i sve što smo mislili da je moguće. Želimo da obožavatelji vide ono što nikad prije nije bilo viđeno, čuju što nikad nije bilo moguće čuti i osjete ono što se nije moglo osjetiti. S predstavljanjem nove generacije igranja na PlayStationu 5 želimo ponovno potaknuti tu želju za istraživanjem kod igrača tako što će doživjeti nove svjetove i pomaknuti granice mogućeg - kaže. </p><p> </p>