PlayStation Plus sada ima tri razine pretplate, a ovo su sve ključne razlike i cijene kod nas

Sony je ovih dana pokrenuo novu PlayStation®Plus pretplatu u Europi, Australiji i na Novom Zelandu, nakon što su istu uslugu s više preptlatničkih razina pokrenuli u Aziji i u SAD-u. Sony navodi da se uz novi PlayStation Plus igrači mogu uključiti u više sadržaja i kroz nova zajednička iskustva.

- Globalno lansiranje potpuno nove PlayStation Plus pretplate predstavlja ogroman razvitak naše pretplatničke ponude i drago nam je što obožavatelji diljem svijeta sada mogu uživati u stotinama fantastičnih igara dostupnih u PlayStation Plus katalogu - rekao je Jim Ryan, predsjednik i CEO Sony Interactive Entertainmenta.

- Ono što izdvaja PlayStation Plus jest visok kalibar sadržaja, a usluga će nastaviti rasti s novim mjesečnim ponudama igara koje uključuju neke od najslavnijih naslova na PlayStation platformama. Zaista smo zahvalni na strastvenoj podršci naše PlayStation zajednice tijekom godina - rekao je.

PlayStation Plus tako je sada dostupan u tri razine, Essential, Extra i Premium, koji nudi najviše mogućnosti i sadržaja.

PlayStation Plus Essential

Pruža sve što članovi PlayStation Plusa ostvaruju danas kao što su: PS4 i PS5 mjesečne igre, multiplayer opcija za igrače, ekskluzivni popusti, pohrana na oblaku i još mnogo toga. U ovom planu nema promjena za postojeće članove PlayStation Plusa, a cijene ostaju iste.

Hrvatska: 1 mjesec 65 kn / 3 mjeseca 181 kn / 12 mjeseci 438 kn

PlayStation Plus Extra

Pruža sve pogodnosti iz plana Essential te dodaje katalog do 400* najzabavnijih PlayStation®4 (PS4™) i PlayStation®5 (PS5™) igara - uključujući hitove iz PlayStation Studios kataloga i trećih partnera. Igre u Extra planu mogu se preuzeti za igranje.

Hrvatska: 1 mjesec 100 kn / 3 mjeseca 290 kn / 12 mjeseci 730 kn

PlayStation Plus Premium**

Pruža sve pogodnosti Essential i Extra planova i dodaje do 340* dodatnih igara, uključujući:

PlayStation®3 igre dostupne putem streaminga na oblaku***

Katalog omiljenih klasičnih igara iz originala PlayStation®, PlayStation®2 (PS2™) i PlayStation®Portable (PSP™) generacije.

Dodaje pristup streamingu na oblaku*** za originalne PlayStation, PS2, PSP i PS4 igrice.

U ovom planu nudi se i vremenski ograničena probna verzija igara, tako da kupci mogu isprobati odabrane igre prije kupnje.

Hrvatska: 1 mjesec 122 kn / 3 mjeseca 360 kn / 12 mjeseci 875 kn

Novi PlayStation Plus katalog igara uključivat će naslove desetaka svjetskih studija, uključujući programere iz PlayStation Studios kao što su Insomniac Games, Naughty Dog i Sucker Punch, te partnere trećih strana kao što su Rockstar Games, Square Enix, WB Games i mnogi drugi. Prilikom lansiranja, PlayStation Plus katalog igara uključivat će naslove kao što su Ghost of Tsushima: Director's Cut, Marvel's Guardian of the Galaxy, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22 i Red Dead Redemption 2. Stotine igara dostupnih u PlayStation Plus katalogu igara nastavit će se obnavljati i razvijati tijekom vremena, kako bi uvijek postojalo nešto novo za igrače za igru.

Klasične igre koje dolaze na PlayStation Plus uključuju hitove kao što su Ape Escape, Syphon Filter i Tekken 2. Neke od ovih klasičnih igara pokazat će poboljšanu brzinu kadrova i višu rezoluciju od originalnih verzija koje su lansirane. Osim toga, odabrane igre iz originalne PlayStation i PSP generacije uključivat će novo korisničko iskustvo s izbornicima koji igračima omogućuju spremanje svoje igre u bilo kojem trenutku, ili čak premotavanje igre unatrag kako bi ponovno igrali određeni odjeljak.

Prilikom svakog regionalnog lansiranja trenutna pretplata za igre na oblaku PlayStation®Now prijeći će na novu uslugu PlayStation Plus. Kao rezultat toga, trenutni korisnici će prijeći na PlayStation Plus Premium s pristupom streamingu na oblaku sve dok njihova trenutna pretplata ne istekne – bez povećanja njihove trenutne pretplatne naknade. Osim toga, 11 tržišta*** u istočnoj Europi krenut će s pristupom streamingu na oblaku, s ukupno 30 tržišta s pristupom streamingu na oblaku.