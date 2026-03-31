Počinju li se nazirati prvi znakovi pucanja AI mjehura?

Vijest je prošli tjedan odjeknula poput bombe: OpenAI gasi svoju revolucionarnu aplikaciju za generiranje videa Soru, a s njom propada i spektakularno najavljena suradnja s Disneyjem. Dogovor vrijedan milijardu dolara otkazan je prije nego što je i počeo, ostavljajući industriju s ključnim pitanjem - je li ovo početak kraja AI euforije ili samo znak bolnog sazrijevanja tržišta?

Što se dogodilo s partnerstvom iz snova?

Krajem 2025. godine, partnerstvo između OpenAI-ja i Disneyja predstavljeno je kao povijesni trenutak koji spaja Silicijsku dolinu i Hollywood. Plan je bio grandiozan, Disney je trebao uložiti milijardu dolara u OpenAI, a zauzvrat bi korisnici Sore dobili licencirani pristup za stvaranje videa s više od 200 legendarnih likova, od Mickeyja Mousea do Dartha Vadera. Mnogi su u tome vidjeli budućnost zabave i generiranja vlastitih epizoda najdražih Disney filmova i serija.

No, samo nekoliko mjeseci kasnije, san se rasplinuo. OpenAI je 24. ožujka 2026. iznenada objavio gašenje Sore kao samostalne aplikacije, navodeći strateški zaokret. Budući da je Sora bila u središtu suradnje, dogovor s Disneyjem automatski je postao bespredmetan. Najšokantniji detalj, koji su potvrdili brojni izvori, jest da unatoč najavama o milijardi dolara, nikakav novac zapravo nije promijenio vlasnika.

Zašto je OpenAI ugasio zlatnu koku?

Na površini, odluka se čini nelogičnom. Sora je izazvala globalno zanimanje i strahopoštovanje zbog kvalitete svojih AI-generiranih videa. Ipak, ispod te blještave fasade skrivala se neodrživa poslovna računica.

Generiranje videa pokazalo se astronomski skupim. Analitičari su isticali da je Sora bila "crna rupa za resurse" s "ograničenom monetizacijom". Procjene iz studenog 2025. sugerirale su trošak od 1,30 dolara po jednom videu od deset sekundi, što je OpenAI-ju moglo stvarati dnevne gubitke od oko 15 milijuna dolara. Usporedno s tim, prihodi aplikacije bili su zanemarivi, tek nešto više od dva milijuna dolara, dok je ChatGPT u istom razdoblju generirao gotovo dvije milijarde.

OpenAI je objasnio da se želi fokusirati na druge projekte, poput razvoja robotike i naprednih AI "agenata" koji mogu samostalno izvršavati zadatke. Analitičari stoga gašenje Sore vide kao pokušaj čišćenja bilance od neprofitabilnih i pravno rizičnih projekata prije planiranog izlaska na burzu. Pitanja kršenja autorskih prava, stvaranje dezinformacija i lažnih snimki predstavljala su prevelik teret za projekt čija budućnost nije bila financijski osigurana.

Simptom pucanja balona?

Propast ovog dogovora savršeno se uklapa u obrazac koji kritičari nazivaju "AI balonom ili mjehurom". Disney je u službenoj izjavi diplomatski poručio da "poštuje odluku OpenAI-ja o izlasku iz poslovanja s generiranjem videa" i da će nastaviti istraživati AI tehnologije.

Dok jedni ovo vide kao jasan dokaz da se balon napokon ispuhuje zbog nerealnih obećanja i nedostatka stvarne produktivnosti, drugi tvrde da je riječ o sazrijevanju tržišta. Faza impresivnih demo-proizvoda je gotova; sada počinje prava utrka za stvaranjem održivih i profitabilnih AI rješenja. Sora izgleda nije preživjela na račun ekonomske neisplativosti, iako je kao alat bila bolja od mnogo toga što danas vidimo na AI tržištu, tako da ostaje za vidjeti koje lekcije ćemo stvarno naučiti iz cijele te priče i hoće li mjehur stvarno početi pucati.

*uz korištenje AI-ja