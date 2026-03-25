Obavijesti

Tech

Komentari 1
TRAJALA SAMO PAR MJESECI

Veliki trošak i kontroverze: OpenAI odlučio je ugasiti Soru, aplikaciju za kreiranje AI videa

Ivan Hruškovec
Čitanje članka: 1 min
Veliki trošak i kontroverze: OpenAI odlučio je ugasiti Soru, aplikaciju za kreiranje AI videa
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Sora je, nakon lansiranja, brzo dospjela na vrh ljestvica popularnosti u američkom App Storeu, no čini se da je interes korisnika jednako brzo i splasnuo

Admiral

OpenAI je u utorak objavio da gasi svoju aplikaciju za generiranje videa Sora. U objavi na društvenoj mreži X, tvrtka je kratko poručila: "Opraštamo se od Sore". Iako još nisu objavili točan datum gašenja aplikacije i pripadajućeg API servisa, obećali su da će te detalje podijeliti naknadno.

VIDEO Bili smo na AI okršaju: 'Naučili smo ga da se prilagodi u igri. Pobijedio je svaki put'

Preusmjeravanje na simulaciju svijeta

Odluka o gašenju dio je šireg strateškog zaokreta tvrtke. Istraživački tim koji je radio na Sori bit će preusmjeren na istraživanje "simulacije svijeta" s ciljem razvoja napredne robotike.

"Odlučili smo ukinuti Soru u potrošačkoj aplikaciji i API-ju. Kako se naš fokus mijenja i potražnja za računalnom snagom raste, istraživački tim Sore nastavlja se fokusirati na istraživanje simulacije svijeta kako bi unaprijedio robotiku koja će ljudima pomoći u rješavanju stvarnih, fizičkih zadataka", izjavio je glasnogovornik OpenAI-ja za Engadget.

Kraj nakon kratkotrajne slave

Iako je vijest za neke bila iznenađenje, znakovi upozorenja bili su vidljivi od početka godine. Sora je, nakon lansiranja, brzo dospjela na vrh ljestvica popularnosti u američkom App Storeu, no čini se da je interes korisnika jednako brzo i splasnuo. Početkom 2026. godine, podaci analitičke tvrtke Appfigures pokazali su uzastopne mjesečne padove u broju novih instalacija i potrošnji korisnika. Samo u prosincu, razdoblju kada većina aplikacija obično bilježi rast, Sora je zabilježila pad novih preuzimanja od 32 posto u odnosu na studeni.

Zgodna plavuša iz vojske SAD-a je zaludjela Trumpove pristaše. Nude joj brak. A sve je laž..

Neodrživi troškovi i kontroverze

Osim pada popularnosti, gašenju su kumovali i ekonomski razlozi. Navodno je održavanje Sore bilo financijski "neodrživo". Generiranje videa visoke kvalitete zahtijevalo je ogromnu računalnu snagu, što je OpenAI stajalo milijune dolara mjesečno bez jasnog modela zarade. Aplikacija se također suočila s kritikama zbog širenja nekvalitetnog, generičkog sadržaja poznatog kao "AI slop" i zlouporabe za izradu dubokih lažnjaka (deepfakes).

Propast dogovora s Disneyjem i nova strategija

Gašenje aplikacije poklapa se s nedavnom promjenom strategije OpenAI-ja. Od izlaska modela GPT-5.2, koji je bio odgovor na Googleov Gemini 3 Pro, tvrtka se sve više okreće profesionalcima poput programera i podatkovnih analitičara, videći u poslovnim korisnicima put do profitabilnosti. Međutim, ovaj potez dolazi uz visoku cijenu. Prema pisanju The Hollywood Reportera, Disney je raskinuo ugovor potpisan krajem prošle godine, čime je OpenAI ostao bez planirane investicije od milijardu dolara. Partnerstvo je trebalo korisnicima Sore omogućiti korištenje likova iz svijeta Marvela, Pixara i Star Warsa.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026