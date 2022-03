Poco je prije nekog vremena bio odjel u Xiaomiju zadužen za njihove jeftinije uređaje, no kompaniju su odlučili izdvojiti i graditi je kao zasebni brend. Na ovogodišnjem MWC sajmu u Barceloni, na kojem su u glavnom fokusu bili upravo kineski proizvođači, predstavili su svoju najnoviju zvijezdu - Poco X4 Pro 5G te M4 Pro telefon bez 5G-a.

X4 Pro 5G su namijenili, kako kažu, mladim tehnološkim entuzijastima, a takav je i dizajn s blještavim bojama, gdje dominira žuta s crnim blokom na poleđini gdje se nalaze kamere.

Telefon dolazi s AMOLED ekranom od 6,67 inča FHD+ (2400x1080) rezolucije, koji podržava 120 Hz osvježenje i svjetlinom od 700 nita, a ovo je prvi put da imaju AMOLED ekran u X seriji.

Ono čime će kineska kompanija privlačiti publiku je sigurno glavna kamera od 108 megapiksela s f/1,9 blendom i binning tehnologijom 9u1. Uz nju se nalaze i širokokutna kamerea od 8 megapiksela te makro senzor od 2 megapiksela. S prednje strane za selfije će biti zadužena kamera od 16 megapioksela. Uz panoramski selfie tu je i cijeli niz modova koji bi trebali vaše fotografije podići na višu razinu.

Sve to pogoni Snapdragon 695 čipset s 5G-om u 6 nm tehnologiji. Radi se o procesoru s osam jezgri koje predvode dvije jezgre Arm Cortex-A78 koje dosežu brzine do 2,2 GHz. Nudit će ga u varijantam sa 6/128 ili 8/256 GB memorije. Podržava i proširenje memorije do 1 TB.

Ono što je sve rjeđa pojava je punjač s telefonom, a ovaj podržava punjenje na 67W, a kapacitet njegove baterije je 5000 mAh. Kako navode, treba mu 41 minuta da se potpuno napuni.

Kod ovog telefona još su zanimljivi i stereo zvučnici, a ima i 3,5 mm konektor.

Poco M4 Pro

Poco M4 Pro je za razliku od 5G varijante predstavljene prije apr mjeseci prošao kroz određene izmjene. Tako sada ima AMOLED ekran od 6,43 inča s 90 Hz osvježenjem. Tu je Mediatek Helio G96 procesor, 6/128 ili 8/256 GB memorije. Kamere su također prošle promjene, pa se sada tu nalazi glavna kamera od 64 megapiksela te 8mpx širokokutna i 2 mpx makro kamera. Prednja kamera također snima selfije od 16 megapiksela. Kapacitet baterije je 5000 mAh.

- Ovo predstavljanje ključna je prekretnica za naš brend. U POCO-u nastojimo nadmašiti očekivanja kupaca i ići još dalje kako bismo pružili najbolje iskustvo po pristupačnoj cijeni - rekao je Kevin Qiu, direktor POCO Globala.

- S modelom POCO X4 Pro 5G definitivno smo postavili industrijski standard za ovaj segment, a sa značajkama na razini flagship telefona uistinu podižemo korisničko iskustvo na novu razinu. Za korisnike koji traže vrhunsko iskustvo zabave po nenadmašnoj cijeni, POCO M4 Pro je vrlo konkurentna opcija - kaže.



Poco X40 Pro 5G koštat će 299 ili 349 eura, ovisno o varijanti memorije.

Poco M4 Pro koštat će 219 ili 269 eura.