Poginuo je za volanom Tesle: Za eksploziju je kriva baterija?

Još traje istraga prometne nesreće u kojoj je Tesla udarila u zaštitnu ogradu na švicarskoj autocesti A2 i eksplodirala, pri čemu je poginuo 48-godišnji vozač. Poginuli vozač je njemački državljanin, piše švicarski TheLocal.

Iako su vatrogasci koji su izašli na mjesto nesreće spekulirali da je požar nastao zbog eksplozije baterije, za to još nema službene potvrde.

Naime, na Facebook stranici vatrogasne službe Bellinzona objavljen je post u kojem kažu da je zbog 'silovitog udarca litij-ionska baterija mogla izazvati rapidni i nezaustavljivi porast temperature'. Post je u međuvremenu izbrisan, ali ne prije nego što su ga prenijeli lokalni mediji.

Fatal Tesla inferno sparked by ‘violent impact of batteries,’ say Swiss firefightershttps://t.co/1JBQpjgRId