Pokušajte pogoditi tko je na ovim fotkama stvaran, a tko ne

Umjetna inteligencija sve bolje može oponašati stvarni svijet, a u posljednjih nekoliko dana vidjeli smo par stranica koje pokazuju koliko je dobra u stvaranju ljudi - koji nikad nisu postojali.

Prije par dana pojavila se stranica ThisPersonDoesNotExist koja nam je to jako dobro pokazala. Svaki put kad osvježite stranicu pokazat će vam novo lice koje je nastalo u računalu i nije postojalo u stvarnosti. Isto tako se pojavila i mačja verzija stranice - ThisCatDoesNotExist.

Niti jedno od ovih lica nije stvarno

No sada imamo i pomalo jezivu igru Which Face is Real. Radi se o isto tako jednostavno dizajniranoj stranici koja će vam prikazati dva lica, a vi trebate u jednostavnom kvizu pokušati pogoditi koje je pravo.

Foto: WhifFaceisReal

Cijelu stvar napravili su Jevin West i Carl Bergstrom sa Sveučilišta u Washingtonu, a projekt se temelji na StyleGAN algoritmu koji je kreirala Nvidia. Oni su ga nedavno otvorili, a algoritam se može trenirati i da uči na drugim fotografijama poput životinja ili predmeta poput automobila.

Nakon nekog vremena igranja s ovom stranicom uočit ćete stvari koje računalo često pogriješi koje će vam biti znak da se radi o lažnim fotografijama, poput čudnih detalja u pozadini ili previše zubi na nasmijanim licima...