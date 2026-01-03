Porsche propada u Kini, šef priznao: 'Fulali' smo strategiju

Oliver Blume, čelnik Porschea i Volkswagena, u novim izjavama priznaje da je Porsche u Kini pogrešno procijenio smjer tržišta, kako piše Autoblog. U priči se spominje i njegova ocjena da se luksuzni segment u Kini, onaj u kojem Porsche igra, u kratkom razdoblju smanjio za više od 80%.

U pozadini nije samo Porsche, nego šira promjena navika kupaca. Kako piše AP, kinesko tržište luksuznih i premium auta hladi se zbog usporavanja gospodarstva i dugotrajnog problema s nekretninama, a dio kupaca se okreće domaćim proizvođačima koji nude puno tehnologije za manje novca, uključujući i u višim klasama.

Porsche taj zaokret osjeća direktno. Ranije ove godine pisalo se da su Porscheove isporuke pale, a Kina je bila glavni uteg, uz vrlo izražen pad na tom tržištu i sve jaču konkurenciju, uključujući cjenovni rat u Kini.

Kad Blume kaže da su “krivo pročitali” Kinu, to se može čitati ovako: premium kupci tamo danas često traže dojam “tech proizvoda na kotačima”, velike ekrane, napredne sustave i povezivost, a domaći brendovi to isporučuju agresivno i brzo. Uz to, sve je više kupaca koji ne žele ili ne mogu opravdati visoke cijene uvozne europske marke kad domaća ponuda izgleda moderno i dolazi s više opreme.

Za Porsche je problem i to što se njihova glavna prednost, osjećaj vožnje i imidž, teže “prodaje” u okolnostima kad tržište traži drugačiju vrstu luksuza. Zato ne čudi da se, uz priču o Kini, u industriji sve češće spominje kako će europske premium marke morati prilagoditi strategiju: više lokalnog pristupa, više tehnoloških značajki koje Kina očekuje i puno oprezniji planovi prodaje.