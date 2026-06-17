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Posao s Rimcem je propao, pa tvrtka Mobileye sada želi razviti vlastite modele robotaksija

Piše Autostart,
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Posao s Rimcem je propao, pa tvrtka Mobileye sada želi razviti vlastite modele robotaksija
Foto: mobileye

Verne, famozni robotaksi projekt Rimca, 2024. godine predstavljen je upravo uz Mobileye Drive kao temelj autonomne vožnje. Suradnja s Mobileyeom tada je bila jedan od ključnih tehničkih elemenata projekta

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Izraelski Mobileye je godinama bio jedna od najvažnijih tvrtki iz sjene u razvoju autonomne vožnje. Njegovi čipovi, kamere i softverska rješenja ugrađivali su se u automobile velikih proizvođača, a tvrtka je gradila reputaciju dobavljača tehnologije, ne operatera prijevozne usluge. Sada se taj odnos mijenja. Mobileye je najavio da 2027. godine planira pokrenuti vlastiti robotaksi servis u velikom američkom gradu, čije ime zasad nije objavljeno.

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