Poticaji za električna vozila otišli su u rekordnom roku!

Na dva broja zaprimljene su 853 prijave. Građani i pravne osobe tu su činili isključivo putem sustava za e-prijave. Za kupnju eko vozila su i tvrtke i građani mogli dobiti do 40% bespovratnih sredstava

<p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ponedjeljak u 9 sati započeo je sa zaprimanjem prijava građana za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. U nepune dvije minute, zaprimljeno je čak 546 prijava od čega se 470 odnosi na električna osobna vozila.</p><p><strong>VIDEO: Prednosti korištenja električnog automobila</strong></p><p>- Ove brojke pokazuju značajan interes građana za e-mobilnost, što smatramo dobrim znakom - komentirali su iz Fonda u kojem su za energetski učinkovita vozila ove godine osigurali ukupno 44 milijuna kuna, a oba poziva kako onaj za građane tko i onaj za tvrtke su se zatvorili u rekordnom roku.</p><p>- Na ta dva poziva ukupno je zaprimljeno 853 prijave što je jasan signal da kao društvo počinjemo težiti transformaciji prometa - kažu u Fondu. Za ovu mjeru bi u nadolazećem razdoblju stoga trebalo osigurati još veća sredstva, ali i dodatne poticajne mjere.</p><p>Fond za zaštitu okoliša program sufinanciranja energetski učinkovitih vozila provodi od 2014. godine te je do sad osigurao oko 110 milijuna kuna za kupnju 3.500 novih vozila. Program sufinanciranja je u 2020. godini izmijenjen te je maksimalni iznos poticaja za električna vozila iznosio 70.000 kuna, a sufinanciranje električnih bicikala su mogle dobiti samo pravne osobe, u čiji program poticaja su uključena i vozila na vodik.</p><p>Ipak, najveća novost bila je izmjena načina prijave. Zbog digitalizacije potaknute situacijom s korona virusom, za sredstva su se i građani i pravne osobe mogli prijaviti isključivo putem sustava za e-prijave na javne pozive Fonda. Javni pozivi objavljivani su ranije, kako bi zainteresirani prijavitelji mogli na vrijeme izraditi svoj korisnički račun i pripremiti dokumentaciju prije službenog početka zaprimanja prijava.</p><p>Interes za poticaje je doista bio velik, te će sigurno biti onih koji će biti nezadovoljni jer se nisu stigli prijaviti, što samo dodatno pokazuje kako je potražnja za električnim vozilima veća od ovogodišnjeg izdašnog Fondovog budžeta. U Fond ističu kako su napravili sve kako bi online prijava dobro funkcionirala.</p><p>- Sustav za e-prijavu nalazi se na posebnom serveru te je programiran da omogući prijavu od 9:00:00 sati i tu mogućnost automatski ukloni nakon što vrijednost zaprimljenih zahtjeva prijeđe dostupan budžet - pojašnjavaju iz Fonda, a da sustav funkcionira, pokazuje i velik broj uspješno prijavljenih iz svih krajeva Hrvatske. Na javni poziv namijenjen građanima prijavilo se 546 korisnika, a na onaj namijenjen pravnim osobama njih 307.</p><p>Podsjećamo, za kupnju eko vozila su i tvrtke i građani mogli dobiti do 40% bespovratnih sredstava, odnosno od 5 do 70 tisuća kuna, ovisno o kategoriji vozila. I dok su građani mogli sufinanciranje dobiti samo za jedno novo vozilo, koje u vlasništvu moraju imati barem 2 godine, tvrtke su ih mogle kupiti i više, ali iznos sufinanciranja nije mogao prelaziti 400.000 kuna.</p>