Električni auti za koje možete dobiti poticaje do 70.000 kuna

Država kupcima poklanja do 70.000 kuna i zato je sada pravi trenutak za kupnju novog električnog auta. Donosimo listu svih električnih automobila koji se trenutno službeno prodaju u Hrvatskoj

<p>Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prošlog je tjedna objavio javni poziv za sufinanciranje kupnje električnih vozila. Podijelit će se čak 44 milijuna kuna, pola građanima i pola tvrtkama. Tvrtke će se za subvencije prijavljivati sutra od 9 sati, a građani na red dolaze idući ponedjeljak. Novost je što će se prijavljivati digitalno, putem sustava za e-prijavu, no opet će odlučivati pravilo ‘najbržeg prsta’, odnosno poticaj će dobiti oni koji se najbrže prijave. Iznos poticaja je maksimalno 40 posto vrijednosti vozila. Za električne bicikle (samo za tvrtke) može se dobiti do 5000 kuna, za sve varijacije motora skutera i četverocikla 20.000 kn, za plug-in hibridne automobile 40.000 kuna, a za ekološke autobuse i kamione (za tvrtke) i do 400.000 kuna. Građanima su najzanimljiviji električni automobili jer se oni potiču s 70.000 kuna. To osjetno umanjuje cijenu inače skupih električnih automobila i čini ih mnogo isplativijima. Većina će se njih u odnosu na usporedive benzinske i dizelske modele tako isplatiti već za nekoliko godina.</p><p>U nastavku smo naveli sve električne automobile koji se trenutno prodaju u Hrvatskoj. Cijene su bile aktualne u trenutku pisanja ovog testa, no moguće je da neke od njih dodatno padnu, jer zastupnici i prodavatelji pokušavaju iskoristiti priliku za prodaju te u posljednje vrijeme intenzivno nude dodatne popuste. Također, u idućim mjesecima popis bi se mogao dodatno proširiti jer na tržište stižu mnogi novi modeli. A ako prođu na natječaju potencijalni kupci će se moći predomisliti i odabrati drugi model, jer ponuda koju prilažu nije obavezujuća. Auti su poredani od najjeftinijeg prema najskupljem, a izražena cijena je uz uračunate poticaje. </p><p> </p><p><strong>Renault Twingo Z.E. - 84.900 kn uz poticaje</strong></p><p><strong>Smart ForTwo - 106.375 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Smart ForFour - 111.625 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Volkswagen e-up! - 117.535 kn uz poticaje</strong></p><p><strong>Renault ZOE - 147.900 kn uz poticaje</strong></p><p><strong>Opel Corsa-E - 177.235 kn</strong></p><p><strong>Peugeot e-208 - 177.900 kn uz poticaje</strong></p><p><strong>Mazda MX-30 - 178.900 kn uz poticaje</strong></p><p><strong>Volkswagen e-Golf - 195.755 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Peugeot e-2008 - 199.900 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Hyundai Kona - 200.990 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Hyundai Ioniq EV - 207.190 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Nissan Leaf - 213.900 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>BMW i3 - 243.172 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Jaguar i-Pace - 545.000 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Audi e-tron - 599.461 kn uz poticaje</strong></p><p><br/> <strong>Porsche Taycan - 800.000 kn uz poticaje</strong></p>