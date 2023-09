VIDEO Pratite uživo: Apple predstavio iPhone 15, evo koliko će koštati u prodaji

Stigao je i najvažniji dan za Apple u godini. Američki div u Cupertinu će večeras predstaviti novu liniju iPhonea koji će naravno biti brži, snažniji, s novim bojama i boljom kamerom, no nakon dugog niza godina stiže najveća promjena za Apple.

Apple bi napokon trebao napraviti taj prijelaz i Lightning konektor poslati u prošlost te ugraditi USB-C i na svoje telefone.

I dok će to u konačnici korisnicima olakšati punjenje, čak i među Appleovim uređajima, jer će imati jedan konektor za više uređaja, to nije odluka koju je Apple sam htio donijeti. Naime, radi se odluci Europske unije koja je odredila da telefoni u EU moraju imati USB-C do 2024. godine.

Odluka je to kojoj je cilj olakšati korištenje raznih uređaja i smanjiti elektronički otpad.

Očekuje se i da će ova promjena zadati glavobolje kupcima iPhonea 15 koji će kabele, koje koriste u autu i na raznim mjestima, morati zamijeniti novima.

Što se samog telefona tiče, očekuju se četiri modela, iPhone 15 i 15 Plus te iPhone 15 Pro i 15 Pro Max.

15 i 15 Plus bi trebali preuzeti sve važne značajke sa 14 Pro modela, osim telefoto kamere i čeličnog kučišta. Uz to, dobit će 48 mpx kameru te A16 čip. Na ekranu će se riješiti 'zuba' i dobit će 'dinamični otok' u ekranu koji smješta kamere i senzore.

15 Pro i Pro Max bi pak trebali dobiti kućište od titanija, što će ih olakšati, ali i novi A17 procesor. Očekuje se i tanji obrub oko ekrana, a 15 Pro Max bi mogao dobiti 6X telefoto kameru s periskopskom lećom, kao što smo vidjeli na Galaxy S23, Huaweijevim telefonima i drugim uređajima zadnjih godina.

Osim telefona, očekuju se i satovi serije 9, a moguće je i da ćemo vidjeti nove detalje oko Appleovog skupog VR sustava.