Prekid se nije isplatio: Izgubio ljepoticu i Call of Duty turnir

Prekid se nije isplatio - profesionalni gamer koji je napucao najseksipilniju voditeljicu vremenske prognoze jer se odlučio fokusirati za pripreme za prvenstvo u igri Call of Duty nije se baš 'proslavio' - njegov tim je izgubio. Iako kaže da nije zadovoljan plasmanom na turniru, napisao je na Twitteru da se ponosi svojim timom i da će osvojiti nadolazeće prvenstvo u Black Opsu.

I came out of retirement this year and nobody wanted to play with me. I sacrificed everything and managed to represent a great organization and get back to the pro league.



Next year I’ll achieve everything I set out for.