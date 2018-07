Seksi prognostičarku ostavio je zbog igrice: Nisam to očekivala

Zovu je najseksi prognostičarkom svijeta, no profesionalni gamer Douglas 'FaZe Censor' Martin nju je ostavio - kako bi se mogao fokusirati na Call of Duty. Nakon šokantnog prekida, model i Instagram zvijezda, Yanet Garcia u televizijskoj emisiji Hoy prvi put je progovorila o pucanju ljubavi te rekla kako to nije očekivala te da je bilo 'teških trenutaka' proteklih dana.

- Ja sam samo čovjek, bilo je boli i teških dana - ispričala je i dodala da je to bila prekrasna veza u kojoj su dijelili puno toga lijepoga te zajedno odrasli.

Garcia je rekla kako su bili u vezi na daljini što može biti prilično izazovno, a komentirala je i njegovu posvećenost igrama.

Foto: Instagram royal

- Ne osuđujem ga. Naprotiv, želim mu svu sreću svijeta i nadam se da će osvojiti natjecanje te dobiti sve što želi - rekla je i dodala kako ne očekuje da će se ponovno spojiti, prenosi Daily Mail.

- Vjerujem da Bog ima nešto drugo za mene u planu - dodala je.

Njezin sada bivši gamer na Instagramu se osvrnuo na brojne komentare i u postu je napisao kako mu je jasno da mnogi misle da je lud, ali da osjeća kako se njihovi putevi razdvajaju i da je vrijeme da krene dalje. O vezi je govorio i na svom YouTube kanalu, pa je naglasio kako je Yanet sjajna i zaslužuje najbolje.