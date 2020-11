\u00a0

Prije 12 godina proizveli su zadnji Yugo: Jedni ga obožavali, Amerikancima je najlošiji ikad

Prvi Yugo 45 proizveli su 1980. godine. Prva dva prototipa poklonili su Josipu Brozu Titu, a pojavio se i u američkim filmovima. S njegovom proizvodnjom prestali su 11. studenog 2008.

<p>Prije 12 godina, 11. studenog 2008. proizveo se zadnji Yugo. </p><p>Kultni auto bio je jugoslavenska izvedenica Fiata 127, Europskog automobila 1972. godine, i došao je kao zamjena za Fiću kako bi se jugoslavenski vozni park modernizirao. Prvotno se zvao Zastava 102, zatim Jugo i na kraju Yugo.</p><p>Nastao u pogonima kragujevačke Crvene zastave, Yugo se 1985. pokušao probiti na američko tržište. I uspio je. Ne samo da se dobro prodavao nego su ga iskoristili u mnogim američkim filmovima, među kojima su najpoznatiji “Tko je ubio Monu” i “Umri muški”.</p><p>Dva prva prototipa Yuga bila su poklonjena Josipu Brozu Titu, a kruže glasine da nije njemu bio pretjerano oduševljen. </p><p>Usprkos isprva vrlo dobrim prodajnim rezultatima, Yugo 45 na kraju je došao na loš glas i završio na vrhu većine lista najlošijih automobila ikad proizvedenih. </p><p>Mnogi koji su imali priliku voziti ga 29. listopada 1980. godine, kad je izašao na tržište, složit će se da je takva ocjena legendarnog automobila potpuno neopravdana.</p><p>Performanse su bile solidne. Ubrzanje do 100 km/h trajalo je 20 sekundi, mogao je 'pojuriti' do 135 km/h, a trošio oko 7 litara.</p><p>Izvozili su ga i u Njemačku, Francusku, Poljsku, SSSR i Veliku Britaniju, a tamo su ga i najviše kritizirali, iako je bio suvremeniji i kvalitetniji od većine drugih istočnoeuropskih automobila. Nakon izbijanja rata i raspada Jugoslavije Crvena zastava gubi velik dio kooperanata jer su mnogi dobavljači bili iz drugih republika, koje su tad postale samostalne države. Proizvodnja malih serija nastavila se do 11. 11. 2008., kad je izašao zadnji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Deseta godišnjica od zadnjeg Yuga</strong></p><p> </p>