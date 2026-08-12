Ako se procjene IEA-e ostvare, poskupljenja koja su već počela na zapadu Europe mogla bi se vrlo skoro preseliti i na naše benzinske postaje
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Prijeti najveći manjak nafte u posljednjih pet godina, gorivo bi moglo još poskupjeti
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Cijene nafte posljednjih pet dana ponovno rastu, a najnovija procjena Međunarodne agencije za energiju (IEA) sugerira da bi se to moglo nastaviti i u bliskoj budućnosti. Globalne zalihe nafte u ovom bi se tromjesečju trebale smanjivati više nego dvostruko brže nego što se ranije očekivalo, dok bi 2026. mogla donijeti najveći manjak nafte u posljednjih pet godina.
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