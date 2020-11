Prijevoz budućnosti: Prvi ljudi provozali su se u Hyperloopu

Pomoću magnetske levitacije, vagoni u Hyperloopu mogli bi ljude i teret voziti brzinama i od 1000 km/h. No, prvi ljudi koji su se jučer vozili u ovom prijevozu budućnosti išli su 172 na sat

<p>Prvi put ljudi su sjeli i vozili se jučer u Virginovu Hyperloopu, no proći će još godine dok ovaj superbrzi prijevoz budućnost s levitirajućim kapsulama ne postane nešto što će moći koristiti obični smrtnici. </p><p>Kompanija milijardera Richarda Bransona na poligonu kod Las Vegasa obavila je sigurnosni test u kojem su njihovi direktori tehnologije i putničkog iskustva 'pojurili' 172 km/h. </p><p>- Imao sam pravo zadovoljstvo da vidim kako se razvija trenutak za povijest - rekao je sultan Ahmed Bin Sulayem, direktor Virgin Hyperloopa. </p><p>Hyperloop je futuristički prijevoz budućnosti u kojem bi ljudi putovali u vagonima odnosno kapsulama koje se nalaze u vakuumskoj cijevi brzinama do 1000 km/h. Ti bi vagoni mogli postići ove sulude brzine pomoću magnetske levitacije, iste tehnologije koju koriste razni željeznički sustavi, no ovdje se to nalazi u vakuumu. </p><p>Uspiju li razviti i dokazati tehnologiju, a potom i izgraditi ovakav sustav, putovanje između New Yorka i Washingtona trajalo bi pola sata. Ili, zamislite da za manje od sat vremena stignete od Zagreba do Splita. </p><p>Virgin je dosad obavio više od 400 testova, ali bez ljudi. Kompanija je nedavno objavila da će u Zapadnoj Virginiji razviti testnu liniju vrijednu 500 milijuna dolara na kojoj će dokazati tehnologiju. </p><p>Kompanija planira potvrditi da je sustav siguran u sljedećih pet godina, a za deset godina žele imati i prve komercijalne linije.</p>