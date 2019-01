Pripremite se: Stiže pomrčina 'krvavog vučjeg Supermjeseca'

Zaljubljenici u nebeske fenomene moći će u noći na 21. siječnja uživati u potpunoj pomrčini Mjeseca, koja je zbog nekoliko nebeskih poklapanja i zahvaljujući folkloru dobila i naziv "krvavi vučji Supermjesec".

Naime, Zemljina sjena proći će preko površine Mjeseca i dati mu crvenkasti sjaj, zbog čega se takav Mjesec često naziva i "krvavim".

Ovo će inače biti posljednja potpuna pomrčina Mjeseca do 2021. godine, a poklapa se i sa punim Mjesecom zbog čega se naziva i "Supermjesecom" kad nam se on prividno čini nešto većim i sjajnijim na noćnome nebu.

Kao što ni "Supermjesec" nema veze s astronomijom, tako ni naziv "vučji" ne dolazi iz astronomije već iz indijanskog folklora. Označavao je prvi puni Mjesec u godini koji se javljao u dijelu godine kad su vukovi zavijali izvan sela.

