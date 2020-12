Xiaomi je pred kraj ove godine predstavio Mi 10T seriju telefona, koji dijele 5G podršku i veliki ekran od 6,67 inča, a mi smo isprobali najsnažniji model Pro. Tehnički ovo je model koji se smjestio odmah ispod njihovog Mi 10, a dolazi s cijelim nizom aduta zbog kojih spada među blagdanske favorite.

Kineski div ugurao ovdje flagship kameru, procesor i odličan ekran i sve to ponudio po sjajnoj cijeni. Ovisno o akcijama, Mi 10T Pro sada se može naći i za manje od 4000 kuna.

Mi 10T Pro je prilično velik uređaj, što je jasno po samoj dijagonali, a kad ga upakirate u silikonsku masku koja dolazi s telefonom još dobiva na širini. Težak je 218 grama, zahvaljujući bateriji od 5000 mAh i štiti ga staklo sa svih strana. Sve to osjeti se u ruci i djeluje jako čvrsto. Njegova lijeva strana oslobođena je svih tipki, a na desnoj su tipke za glasnoću i uključivanje u kojoj je integriran i senzor otiska prsta koji radi očekivano brzo. Sam senzor i položaj tipke su na 'prirodnoj' poziciji na koju bježe prsti pa je samim time korištenje bilo prilično jednostavno. Ostatak uređaja fino je zaobljen po svim rubovima, a na dnu se nalazi USB-C konektor i zvučnik koji zajedno s onim u slušalici radi kao dio stereo sustava. Nema 3,5 mm utora, ali Xiaomi u kutiji šalje adapter pa ćete lako spojiti svoje žičane slušalice. Straga dominira veliki modul za kamere, a testni model imao je srebrnu poleđinu koja je pravi magnet za otiske. Ako ga ne nosite zaštićenog maskom, jako brzo ćete odustati od brisanja uređaja.

Što se samog ekrana tiče, LCD tehnologija zaostaje za OLED-om, no daleko od toga da je ekran loš. Xiaomi je ugradio osvježenje od 144 Hz koje omogućuje iznimno glatko kretanje kroz uređaj i pravi je gušt gledati kako slika klizi u aplikacijama i igrama koje to podržavaju. To malo više troši bateriju, no jednostavno možete smanjiti osvježenje na 90 ili 60 Hz. Tu je i HDR10 podrška koja dodatno popravlja živost boja i prosječnom korisniku slika će na ovom ekranu biti i više nego zadovoljavajuća.

Straga su tri kamere. Glavna sa senzorom od 108 megapiksela (f/1,7) ista je kao u Mi 10, a tu su još i senzori od 13 i 5 megapiksela. Radi se o širokokutnom senzoru te senzoru od 5 mpx za makro fotografije. Glavnom kamerom fotografije ćete zumirati digitalno i to 30x. Sprijeda je mala kamera od 20 megapiksela (f/2,2) koja će zadovoljiti kvalitetom selfija i za video pozive.

Što se same kamere tiče, fotografije su u dnevnim uvjetima pune detalja i oštre. Noćni mod traži da malo dulje budete mirni. Kamera nudi niz softverskih modova i neke prilično zabavne efekte, a u nastavku možete vidjeti galeriju fotografija snimljenih s Mi 10T Pro.

Mi 10T Pro pogoni Snapdragon 865, a zajedno s 8 GB RAM-a i 256 GB memorije (testni model) imat ćete i više nego dovoljno snage za sve zadatke jer je ovo u samom vrhu. Multitasking, rad i igre, sve se odvija bez ikakvih zastajkivanja, a u igrama ćete uživati u najjačim grafičkim postavkama. Zvuk je stereo i nije loš, međutim osjećaj je da mu fali basa. Telefon dolazi s najnovijom verzijom MIUI sučelja.

Kapacitet baterije je 5000 mAh i sa umjerenim korištenjem bez problema možete koristiti uređaj dva dana, a ako ga i ispraznite, uz njega dolazi 33W punjač koji će za manje od sat vremena napuniti telefon do 100 posto.