Procurile tajne: Evo što Apple planira napraviti s iPhoneom

U jeku neprestanih glasina o budućim Appleovim uređajima, najnovije informacije usredotočene su na značajne inovacije zaslona koje se očekuju na modelima za 2026. i 2027. godinu. Posebna pažnja usmjerena je na jubilarni "iPhone 20", koji bi trebao donijeti radikalan redizajn s potpuno neprekinutim zaslonom.

Manji izrezi i napredniji paneli za iPhone 18

Za model iPhone 18, čiji se izlazak očekuje u jesen 2026. godine, predviđa se smanjenje takozvanog "Dynamic Islanda". To će, prema dostupnim informacijama, biti moguće postavljanjem dijela komponenti Face ID sustava ispod samog zaslona. Očekuje se da će Pro modeli koristiti napredne LTPO+ OLED panele tvrtke Samsung Display, koji nude bolju energetsku učinkovitost uz zadržavanje varijabilne stope osvježavanja od jedan do 120 Hz.

Tehnološki napredak koji stoji iza ovih inovacija rezultat je dugogodišnjeg razvoja. LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) tehnologija, koju je Apple već implementirao, omogućuje dinamičko prilagođavanje stope osvježavanja zaslona, što značajno štedi bateriju, a LTPO+ predstavlja daljnje poboljšanje te tehnologije.

Jubilarni iPhone za 2027. donosi potpuni redizajn

Glavne promjene očekuju se s modelom za 2027. godinu, koji se u medijima neslužbeno naziva "iPhone 20" kako bi se obilježila 20. godišnjica originalnog iPhonea. Glasine upućuju na to da bi Apple mogao u potpunosti ukloniti sve izreze te ugraditi Face ID senzore i prednju kameru ispod zaslona. Time bi se prvi put postigao pravi "all-screen" dizajn bez ikakvih prekida.

Nadalje, spominje se partnerstvo sa Samsungom na razvoju prilagođenog "pol-less" OLED zaslona, odnosno zaslona bez polarizatora, koji koristi tehnologiju Color Filter on Encapsulation (COE). Ova tehnologija omogućuje tanji i osjetno svjetliji zaslon uz manju potrošnju energije. Postoje i naznake o dizajnu s blago zakrivljenim rubovima na sve četiri strane, što bi stvorilo dojam jedinstvene staklene površine.

Konkurencija i trendovi u industriji

Appleove inovacije događaju se u kontekstu širih trendova u industriji pametnih telefona. Razvoj sklopivih uređaja jedan je od najznačajnijih, a iako Apple još nije predstavio svoj model, nagađa se da bi se to moglo dogoditi oko 2026. ili 2027. godine.

Konkurencija, posebice Samsung, već koristi napredne OLED zaslone u svojim Galaxy i Z serijama. Kineski proizvođači poput Huaweija također uvode inovativne tehnologije, što potiče cijelu industriju na brži razvoj. Čini se da je Appleova strategija postupnog uvođenja tehnologije ispod zaslona i poboljšanja energetske učinkovitosti odgovor na tržišne pritiske i želju za zadržavanjem vodeće pozicije u inovacijama.

*uz korištenje AI-ja