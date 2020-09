Prva električna Mazda prilično je drugačija od konkurencije

Mazda MX-30 ima prilično malu bateriju što znači manju masu i bolje vozne karakteristike, ali i manji doseg od većine modernih električnih automobila. Isprobali smo je na prezentaciji u Zagrebu

<p>Iako su još prije dvije, tri godine samo rijetki vjerovali da će se Mazda uključiti u 'električnu utrku', prva Mazda na struju već je tu, a mi smo je među prvima u Hrvatskoj provozali. MX kod mazde znači 'Mazda experimental' što se dobro opisuje ovaj automobil, svojevrsni eksperiment kojim je Mazda, kao i obično, odabrala drugačiji put od ostalih proizvođača. MX-30 se uvelike razlikuje od današnjeg modernog električnog auta. Dok se drugi natječu u u ugradnji sve većih i većih baterija u Mazdi su se zadovoljili relativno malom baterijom kapaciteta 35,5 kWh. Time su izgubili na dosegu, no dobili na onome što im je pri razvoju bilo važnije, stvoriti što laganiji auto koji će se voziti bolje od tipičnog predstavnika klase. Također, proizvodnjom manje baterije emitira se osjetno manje CO2 u atmosferu, pa je MX-30 osjetno 'čišći' auto od konkurenata.</p><p>Baterija ima oko 300 kilograma, čitav auto 1645 kg, što realno nije malo, no auto je ipak 200 kg lakši od prosječnog konkurenta, a to se u vožnji osjeti. Rijetko koji električni auto je tako ugodan pri malo dinamičnijoj jurnjavi kroz zavoje. Auto je uz to nevjerojatno udoban što se najbolje osjeti na oštrim neravninama poput 'ležećih policajaca'. Dobrom osjećaju pri dinamičnoj vožnji doprinosi i diskretan umjetni zvuk motora u kabini što je jedinstveno u klasi. Ako se vozite lagano i ravnomjerno nećete ga ni čuti, no ako se vozite dinamično i naglo ubrzavate on će činiti prikladnu zvučnu kulisu. </p><p>Dizajn nove Mazde MX-30 je vrlo atraktivan i upečatljiv. Iako slijedi tradicionalne Mazdine linije, na prvi pogled jasno je da je ovo malo drugačija Mazda. Najveća dizajnerska i praktična posebnost su vrata. Stražnja vrata se otvaraju u suprotnom smjeru kao nekada na Mazdi RX-8. To izgleda impresivno i znači lakši ulazak na stražnju klupu, ali i malo komplicira svakodnevicu, jer da biste otvorili stražnja vrata prvo morate otvoriti prednja. </p><p>Unutrašnjost izgleda impresivno, moderno inovativno i prilično drugačije od onoga na što smo navikli u drugim Mazdama i drugim autima općenito. No unatoč tome sve je savršeno ergonomski. Zbog povišene središnje konzole, komande na njoj još su bliže ruci, komande klime su na velikom dodirnom zaslonu na dnu konzole, no istodobno su dostupne i na klasičnim tipkama oko njega što znači da dodavanjem ovog detalja praktičnost nije ni malo smanjenja.</p><p>Instrumenti su djelomični digitalni no ono što najviše impresionira je kvaliteta izrade i materijala. Ni ova mazda ovdje ni malo ne zaostaje za najskupljim premium modelima, a posebno oduševljava ekološkim detaljima. Naime, neke tkanine (koje djeluju izuzetno kvalitetno) su napravljene od recikliranog PET-a, dakle potencijalno od starih boca, a umjesto gume na nekim mjestima je korišten pluto. </p><p>MX-30 je prilično velik auto dugačak 440 cm, što je na razini kompaktnog SUV-a, no ponuda prostora u unutrašnjosti nije raskošna. prije bismo rekli da je na razini nekog gradskog automobila, a i prtljažnik s 366 litara nije mnogo veći od toga. </p><p>Auto je opremljen električnim motorom koji razvija 145 KS. To je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 9,7 sekundi dok je maksimalna brzina ograničena na 140 km/h. Doseg s jednim punjenjem iznosi 200 km po WLTP-u, a mi smo tijekom testnih vožnji uz malo agresivniju vožnju gradom i dionicu na autoputu gdje smo stisnuli gas do daske imali potrošnju koja bi nam omogućila oko 175 km. Uz nježniju vožnju u gradu je moguće i više od 200 km, no svejedno to je prilično mali doseg u odnosu na konkurenciju koja bez problema postiže 300, 400 km s jednim punjenjem. U Mazdi tvrde da će njihovim kupcima i ovo biti dosta jer prosječni vozač na tjedan radi između 250 i 300 kilometra. Mala baterija ima i svoju prednost. Punjenje je relativno brzo, od 20 do 80 posto baterija će se napuniti za 36 minuta. Na izmjeničnoj struji maksimalna snaga punjenja je 6,6 kW što znači da na takvoj punionici punjenje od 0 do 100 posto traje nešto više od pet sati. Na kućnoj utičnici auto se gotovo do vrha napuni preko noći, što se ne može reći za konkurenciju. </p><p>Mala baterija ima još jednu prednost, a to je cijena auta. S 248.900 kuna za bogato opremljeni osnovni model MX-30 je cijenom na razini osnovnih modela gradskih električnih automobila poput Peugeota e208 i Renaulta Zoe. Od ova dva auta Mazda MX-30 izgleda mnogo, mnogo, impresivnije, osjetno je bolje opremljena no realno nudi podjednako prostora te ima osjetno manji doseg. Cijena najbolje opremljenog top modela je 263.900 kuna, dok specijalne izvedbe Launch Edition koje se nude na početku prodaje stoje 259.900 kuna. </p>